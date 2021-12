Oggi 9 dicembre è arrivato su Amazon Prime Video The Ferragnez, la serie dedicata a Chiara Ferragni e Fedez e alla loro vita, anche dal terapista di coppia.

Per tutti i fan sfegatati di Chiara Ferragni, oggi è finalmente arrivato il giorno di The Ferragnez, la serie disponibile su Amazon Prime Video che è incentrata sull’influencer e sul marito Fedez: uno sguardo riavvicinato alla loro vita più intima.

Infatti, già dalla prima puntata, si potrà accedere alla loro vita privata, talmente tanto da vederli in terapia di coppia. Si sa, Fedez e Chiara non hanno paura dei riflettori, ma in The Ferragnez si vedrà molto di più di quello che si vede sui social. Nella prima puntata, i due sono in terapia e parlano dei loro problemi di coppia.

Chiara Ferragni racconta di come vive la relazione con il marito, che a volte sa essere un po’ complicato: “La nostra relazione dipende troppo dai suoi umori. Oggi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa o anche solo relazionarsi con lui. Io sono più omogenea, raramente sono arrabbiata o giù”

Il marito ribatte, spiegando la sua versione: “A volte facciamo troppe cose. Avrei più voglia di ritagliarmi degli spazi con lei da solo. Molte volte siamo attorniati da questo gruppo itinerante di persone. La famiglia, suoi amici, non miei. Io non ne ho di amici”

I due hanno continuato, confrontandosi sulle loro reciproche idee di coppia: Chiara sostiene che ha bisogno di essere attorniata da altre persone per evitare i momento No del marito, ma lui non ci sta e le spiega perché avrebbe bisogno di lei, che capisse i suo problemi.

A questo punto, la Ferragni scoppia in lacrime, spiegano al marito alcune cose: “Quando ti chiudi in te stesso e non mi vuoi parlare è la cosa peggiore che tu mi possa fare, mi sento esclusa e inutile nella tua vita”

Fedez, a queste parole, si è scusato con la moglie, chiarendosi: “Mi dispiace, quando sto male non c’è la voglia di fare star male te. È che io sto molto male e ho bisogno di stare da solo. Mi dispiace che il mio star male, ti faccia stare male”

