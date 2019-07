The Dress: l’abito di Zara è diventato virale… anche sui social!

L’hanno soprannominato The Dress, ed effettivamente questo abito di Zara sembra aver stregato le ragazze di tutto il mondo al punto di avere anche un account Instagram!

Un capo semplice e versatile che in brevissimo tempo è riuscito a conquistare le ragazze di tutto il mondo, da Roma a Parigi e da Tokyo a New York. Stiamo parlando di The Dress, l’abito di Zara diventato virale anche sui social, letteralmente! Ha infatti un profilo Instagram dedicato – @hot4thesport – in cui ogni giorno vengono pubblicate le foto delle ragazze con questo abito addosso. Vi presentiamo The Dress, l’abito must have di questa estate!

The Dress: l’abito must have dell’estate

The Dress è un semplice abito a pois neri su sfondo bianco, lungo fino a metà polpaccio, l’orlo a volant e le maniche a tre quarti. Nessuna scollatura, ad eccezione di una piccola apertura sulla schiena arricchita da un piccolo bottoncino dorato nella parte alta del vestito.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/

Ma qual è il suo segreto? È innanzitutto la versatilità, che lo rende adatto a qualsiasi fisicità e anche alle più svariate altezze: il tessuto morbido non fascia in nessuna parte del corpo pertanto anche i chiletti di troppo (se ce ne sono) scompariranno in un batter d’occhio!

In secondo luogo non passa inosservata la fantasia: i pois – tanto amati anche da Kate Middleton – sono un perfetto compromesso tra il semplice abito monocromatico e la fantasia ambiziosa più difficile da indossare e da abbinare ad altri capi.

Ultimo, ma non per importanza, il materiale: il tessuto fresco e non attillato risulta perfetto nel periodo estivo, anche quando le temperature diventano molto alte ma non si vuole rinunciare al buon gusto. Il prezzo poi è il vero punto forte: solo 49,90 euro e acquistabile sia in negozio sia sul sito ufficiale di Zara.

Mille sfaccettature di The Dress, l’abito dagli abbinamenti infiniti

Lo abbiamo detto e ridetto e non possiamo che ripetervi ancora che The Dress è perfetto per tutte perché può essere abbinato e abbellito da numerosi accessori in base allo stile che vi contraddistingue.

Fonte foto: https://www.instagram.com/hot4thespot/

Come si può vedere anche dal profilo Instagram, ci sono ragazze che lo abbinano alle sneakers e ad una giacca di jeans per un look glamour ma più sportivo, mentre altre ragazze lo indossano con un cinturino in vita e i sandali alla schiava, oppure con i sandali platform, molto di moda quest’anno.

Allora sbizzarritevi anche voi con gli abbinamenti e non dimenticate di osare un po’: aggiungete colori, marsupi legati in vita, cappelli extra large o collane con le conchiglie per la moda mare.

Fonte foto copertina: https://www.instagram.com/hot4thespot/