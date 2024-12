Dopo la controversa intervista di Teo Mammucari a Belve arriva la dura reazione dell’ex Thais Wiggers. La frecciatina social.

L’ultima intervista di Teo Mammucari nel programma Belve, condotto da Francesca Fagnani, ha fatto scalpore. L’intervista, durata appena cinque minuti, è stata piena di risposte pungenti che hanno acceso il dibattito online. Tuttavia, ciò che ha alimentato ulteriormente l’attenzione mediatica è stata la reazione di Thais Wiggers, ex compagna di Mammucari e madre di sua figlia Julia.

Poco dopo la messa in onda, la modella brasiliana ha pubblicato su Instagram una storia criptica che ha alimentato il chiacchiericcio social. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Thais Wiggers: la frecciatina contro Teo Mammucari

“Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade” scrive la Wiggers, accompagnata da due emoticon raffiguranti maschere e una pantera, chiaro riferimento al programma televisivo. La frase, pur senza citare direttamente Mammucari, sembra essere un commento pungente all’intervista, e riaccende i riflettori sul loro rapporto burrascoso.

Teo Mammucari e Thais Wiggers si sono conosciuti nel 2006 durante il loro lavoro a Striscia la Notizia, dove lui era conduttore e lei velina. La loro relazione, durata tre anni, ha portato alla nascita della figlia Julia nel 2008.

Thais Wiggers

Tuttavia, il loro legame si è concluso in modo turbolento, con Mammucari che ha confessato di non aver visto la figlia per tre anni, entrando in un periodo di depressione e iniziando un percorso di psicoanalisi.

Nonostante le difficoltà iniziali, i due avevano dichiarato di essere riusciti a costruire un rapporto “sano ma non bello” per il bene di Julia. Ma adesso l’ultima dichiarazione di Wiggers sembra mettere in dubbio questa apparente armonia.

Thais Wiggers e il nuovo capitolo della polemica

La frase condivisa sui social da Thais suggerisce che ci siano ancora tensioni irrisolte tra i due. La sua allusione a “maschere che cadono” potrebbe riferirsi non solo all’intervista a Belve, ma anche a dinamiche personali che, fino ad ora, erano rimaste private.

Dopo la puntata di Belve e il commento dell’ex compagna del conduttore televisivo, ora i social si chiedono quale sarà il destino di Teo Mammucari e se rilascerà qualche dichiarazione.