Durante la messa in onda di Belve, Teo Mammucari pubblica (e poi cancella) i messaggi vocali di Francesca Fagnani.

Nella serata di ieri, martedì 10 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani. Durante la puntata c’è stata la controversa intervista a Teo Mammucari che, come rivelavano le anticipazioni, ha abbandonato lo studio.

Dopo la messa in onda della versione integrale dell’incontro, Mammucari ha deciso di pubblicare su Instagram alcuni messaggi vocali ricevuti dalla giornalista prima della registrazione, salvo poi cancellarli. Tuttavia, gli audio sono stati notati dagli utenti dei social e continuano a circolare in rete.

Ma qual è stato il motivo di questo gesto e cosa dicevano i messaggi? Scopriamo i dettagli.

I messaggi vocali di Francesca Fagnani a Teo Mammucari

Nei messaggi pubblicati, Fagnani appare gentile e confidenziale, scusandosi per l’orario e dicendo: “Visto che l’edizione è bella e tu sei giusto, ci ho pensato, magari di farla“.

Un altro audio si chiude con la promessa di un contatto dalla produzione per organizzare l’intervista. Mammucari, nel pubblicare i contenuti, ha voluto sottolineare il contrasto tra il tono confidenziale degli audio e l’atteggiamento più distaccato della conduttrice durante la trasmissione.

Qui il post di Trash Italiano che riporta la didascalia scritta da Teo Mammucari.

Teo Mammucari pubblica su Instagram un video di lui mentre ascolta alcuni vocali di Francesca Fagnani (in cui viene confermata l’intervista) con la didascalia: “nella vita di tutti i giorni è una persona dolcissima, il suo personaggio è costruito, dunque non serve offenderla” pic.twitter.com/zvB8JdbEhy — Trash Italiano (@trash_italiano) December 10, 2024

Ma cosa è successo durante la puntata? La tensione tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani è esplosa durante l’intervista, durata solo pochi minuti. Mammucari ha abbandonato lo studio dichiarando: “Non mi sento a mio agio“.

A irritarlo, sembra, è stato il modo in cui Fagnani ha puntualizzato che fosse stato lui a proporsi per l’intervista. Questo ha innescato un crescendo di tensione che si è concluso con l’uscita del conduttore.

La reazione di Teo Mammucari sui social

Fagnani, per evitare speculazioni, ha deciso di mandare in onda l’intervista in versione integrale, senza tagli, inclusi i momenti di maggiore attrito.

A poche ore dalla messa in onda, Mammucari ha risposto pubblicando gli audio di Fagnani, accompagnati dalla didascalia: “Nella vita di tutti i giorni è una persona dolcissima… il suo personaggio è costruito. […] È una persona vera. Punto“.

Questo episodio rappresenta un nuovo capitolo nella lunga lista di momenti controversi che hanno reso Belve uno dei programmi più discussi del panorama televisivo italiano.