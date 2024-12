È finita tra Megan Fox e Machine Gun Kelly: i due avevano appena annunciato la gravidanza. Come stanno le cose adesso.

A poche settimane dall’annuncio della gravidanza pare che Meghan Fox e Machine Gun Kelly si siano lasciati, chiudendo una relazione iniziata nel 2020. La rottura è stata riportata da TMZ, che ha svelato dettagli su un acceso litigio avvenuto durante il weekend del Ringraziamento.

Ma scopriamo tutti i dettagli.

Megan Fox e Machine Gun Kelly: l’annuncio e la rottura

Secondo le fonti riportate da TMZ, il diverbio sarebbe nato dopo che Meghan avrebbe scoperto qualcosa di sconvolgente sul telefono del rapper. Questo episodio avrebbe portato alla drastica decisione di porre fine al rapporto, lasciando i fan sbalorditi.

#MeganFox and #MGK have split just months before the arrival of their baby, TMZ exclusively reported earlier today pic.twitter.com/TwIOlIuKiY — TMZ (@TMZ) December 11, 2024

L’annuncio della gravidanza di Meghan Fox era stato accolto con entusiasmo dai fan, soprattutto dopo il dolore vissuto dall’attrice nel 2022, quando aveva subito un aborto spontaneo. In un’intervista dello scorso anno, Meghan aveva raccontato con emozione la perdita della sua bambina, un evento che aveva segnato profondamente la sua vita personale e artistica.

Proprio per elaborare quel dolore, Meghan aveva pubblicato un libro di poesie in cui parlava apertamente dei traumi vissuti, compresi gli abusi subiti in passato. Machine Gun Kelly, in quel momento, le era stato accanto, ma oggi sembra che il loro rapporto abbia raggiunto un punto di non ritorno.

Un futuro incerto per Meghan Fox

Con la gravidanza giunta al quarto o quinto mese, la situazione per Meghan Fox appare complessa. La separazione da Machine Gun Kelly rappresenta per l’attrice una sfida non solo emotiva, ma anche pratica, vista la prospettiva di crescere il bambino come madre single.

Mentre i fan attendono ulteriori dichiarazioni dai diretti interessati, la vicenda ha già scatenato un acceso dibattito sui social, con opinioni divise tra chi sostiene Meghan e chi, invece, difende Machine Gun Kelly.

La coppia, che per anni ha rappresentato una delle relazioni più discusse e affascinanti del panorama dello spettacolo, sembra aver scritto la parola fine su una storia che, nonostante tutto, ha lasciato il segno.