Tina Cipollari a Belve svela i retroscena su Maria De Filippi a Uomini e Donne e attacca ancora Gemma Galgani.

Tina Cipollari, opinionista iconica di Uomini e Donne, si è raccontata senza filtri nella puntata di Belve condotta da Francesca Fagnani, andata in onda martedì 10 dicembre. Durante l’intervista, la Cipollari non solo ha parlato del suo lavoro come opinionista, ma ha anche rivelato dettagli sconcertanti sul dating show di Maria de Filippi. Scopiamo che cosa ha confessato.

Tina Cipollari confessa: “Mi spegne i microfoni”

Tina ha rivelato che Maria De Filippi, conduttrice del celebre dating show, interviene spesso per contenerla durante le puntate di Uomini e Donne.

“A volte esagero. Maria mi spegne i microfoni quando faccio battute troppo forti. Non adatte per la fascia oraria, ma fanno morire dal ridere” ha rivelato. Un dettaglio che conferma il carattere spontaneo e senza filtri che ha reso Tina Cipollari una delle figure più amate e discusse della televisione italiana.

Durante l’intervista non sono mancati i siparietti esilaranti. Qui il video del momento in cui all’opinionista ha avuto un crampo a una gamba.

Tina ed il crampo #Belve pic.twitter.com/nzwSCa3VvJ — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) December 10, 2024

Ma non sono mancate neanche le parole rivolte alla sua “nemesi” televisiva: Gemma Galgani.

Tina Cipollari: lo scontro infinito con Gemma Galgani

Durante l’intervista, Tina non ha risparmiato critiche a Gemma Galgani, sua storica antagonista a Uomini e Donne: “È una donna inutile. All’inizio pensavo stesse giocando, ma credo sia proprio così“.

Ha poi aggiunto un commento pungente sui tentativi di Gemma di conquistare uomini più giovani: “A 70 anni si può pensare al sesso in maniera così accanita?“.

Nel corso dell’intervista, Tina ha dichiarato di definirsi “popolare” e non trash: “Sono del popolo, per questo mi amano“. Ha, inoltre, spiegato come riesca a individuare i punti deboli delle persone e usarli per costruire il suo personaggio televisivo: “Ho una buona conoscenza delle mie prede“.