Belen Rodriguez torna sui social con un messaggio di forza e speranza per il padre Gustavo, ricoverato dopo il grave incidente.

Belen Rodriguez ha mantenuto un lungo silenzio social dopo l’incidente che ha coinvolto il padre Gustavo. L’uomo, rimasto gravemente ustionato lo scorso 5 dicembre durante un incendio in un capannone a Gallarate, è attualmente ricoverato nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano.

La showgirl, visibilmente provata, ha rotto il silenzio per condividere un messaggio di speranza e forza commentando un post pubblicato dalla madre, Veronica Cozzani.

Ma scopriamo tutti i dettagli.

Belen: il sostegno della famiglia al padre Gustavo

Nel post, che ritrae l’intera famiglia in posa, Veronica ha scritto: “Tutti per uno, uno per tutti! So che starai bene!“. Belen ha risposto: “Andrà tutto bene, lui è la mia forza romantica! E voi, la mia forza concreta! Chiediamolo a Dio!“.

Non è solo Belen a mostrare vicinanza e supporto in questo difficile momento. Anche Cecilia Rodriguez, la sorella minore, ha dedicato al padre un post emozionante, condividendo una foto del loro matrimonio accompagnata dalla frase: “Forza papà“. Nei giorni seguenti, Cecilia ha pubblicato un video del padre durante il suo discorso alle nozze.

La forza di Belen nonostante le difficoltà

Nonostante la preoccupazione per il padre, Belen ha ripreso i suoi impegni lavorativi, pubblicando alcune storie dove appare seria e professionale.

Tuttavia, è evidente che i suoi pensieri siano rivolti a Gustavo. L’incidente, che ha causato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia, ha sconvolto l’intera famiglia Rodriguez, che ora si stringe attorno al papà.

Il ritorno di Belen sui social non è passato inosservato: il suo messaggio di forza e fede ha colpito profondamente i fan, che continuano a sostenerla in questo momento delicato.