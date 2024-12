Continua la polemica contro Guillermo Mariotto: lo stilista minaccia azioni legali. Intanto il ballerino lo difende: “Non mi ha molestato”.

Guillermo Mariotto, noto stilista e giudice di Ballando con le Stelle, è finito al centro di una polemica mediatica per un presunto gesto inappropriato nei confronti del ballerino Simone Iannuzzi. L’episodio, catturato in un video diventato virale su X, ha scatenato una serie di reazioni contrastanti.

Il pubblico intanto si è diviso tra chi vuole Mariotto fuori dal programma e chi, invece, lo difende. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Guillermo Mariotto: la vicenda e le accuse

Secondo alcune fonti, Mariotto avrebbe sfiorato l’inguine del ballerino durante una puntata del programma. Tuttavia, lo stesso Simone Iannuzzi ha minimizzato l’accaduto, dichiarando: “Quando mi hanno mostrato il video mi sono messo a ridere“.

Anche Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha ridimensionato le accuse, e ha sostenuto che Mariotto abbia perso l’equilibrio senza alcuna intenzione inappropriata.

Qui il video della consegna del Tapiro d’Oro di Valerio Staffelli.

Nonostante le difese da parte del ballerino e della Carlucci, la Rai sta valutando l’opportunità di sospendere Mariotto. Il giudice è anche al centro di critiche per aver abbandonato lo studio durante l’ultima puntata, ufficialmente a causa di un malore descritto come “tachicardia gastrica”. Milly Carlucci ha espresso comprensione per i motivi medici, ma ha definito il gesto “molto grave“.

Mariotto agisce per vie legali e minaccia denunce

Stefano Dominella, presidente della Maison Gattinoni, ha annunciato che il legale dello stilista è pronto a sporgere denuncia per tutelare il nome di Mariotto e della maison. “Questa è una storia assurda” ha dichiarato, ribadendo che il gesto è stato frainteso.

Il pubblico ora attende la decisione della Rai. Intanto, è partito il toto-nomi per un possibile sostituto in giuria, anche se alcuni candidati, come Alberto Matano, hanno già smentito ogni coinvolgimento.

Con il supporto di figure di spicco come Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino, Mariotto potrebbe superare la tempesta, ma il suo futuro nel programma resta incerto. Sabato scopriremo se il giudice sarà ancora al suo posto o se sarà l’inizio di una nuova era per Ballando con le Stelle.