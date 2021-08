Uno sguardo alle tendenze moda dell’autunno/inverno 2021, per iniziare ad adocchiare borse e scarpe must have.

Siamo nel pieno dell’estate 2021 ma sulle passerelle il tempo scorre molto più rapidamente e la nostra curiosità cresce a dismisura verso gli outfit e le tendenze moda che ci attendono nella prossima stagione invernale 2021/2022. Le fashion addicted non possono e non vogliono certo farsi trovare impreparate, e così iniziare a guardare e appuntare i trend della prossima stagione fredda è un buon punto di partenza.

Sarà un inverno speciale, che ci richiederà un guardaroba scintillante, vedi la sfilata pre di Dior a Shanghai che ne è stata la grande prova, ma anche colorato, stravagante ed originale, desideroso di farci brillare e portarci di più a ballare e a perderci tra le strade, senza dover avere limiti d’orario da Cenerentola. O almeno si spera!

Tendenze moda autunno/inverno 2021: le scarpe che indosseremo

Scarpe che desiderano farsi notare, pronte a sovvertire lo street style comfy degli ultimi tempi: ricercate, sofisticate, pronte a conquistare lo sguardo tra un impegno di lavoro e l’altro e un aperitivo ristoratore a fine giornata. Le scarpe dell’autunno/inverno 2021-2022 sono pronte a valicare persino i confini delle stagioni.

– Louis Vuitton ruba il modello alla schiava estivo e lo trasforma in uno stivale invernale, pratico, avvolgente, appena sotto il ginocchio: nei colori blu o dorato brillante, è di quanto più originale abbiamo visto nelle passerelle delle prossime collezione di una stagione fredda pronta ad offrirci il suo lato più caldo, ma anche quello più freddo. L’effetto peluche infatti conquista ancora una volta anche le scarpe e non solo gli outfit: morbide e cocoon come una pelliccia, come quelle Chanel.

– Il diktat che si confermerà anche nel prossimo inverno sono gli stivali quanto più lunghi possibile, oltre le ginocchia, cuissards che si trasformano quasi in pantaloni e leggings, da abbinare alla mini gonna, ma seducenti anche con un paio di shorts inguinali. Così anche in inverno possiamo scoprirci, stare al caldo ma sentirci fieramente sexy, come ci suggerisce Saint Laurent.

Essenziali, maxi o micro, ma soprattutto handbag: le borse dell’autunno/inverno 2021

L’essenzialità delle borse della prossima stagione fredda si esprime in due modi: puntando su borse maxi, morbide, comode e pronte a contenere quanto ci occorre per una lunga giornata fuori, una sorta di valigetta pret a porter, ma super chic come quella di Elisabetta Franchi.

– Dalla maxi handbag alla mini, il passo è davvero breve e la costante infatti è che la borsa invernale gli stilisti ci suggeriscono di indossarla alla vecchia maniera, da portare a mano o addirittura sotto il braccio, rendendo chic anche il modello meno sofisticato. Versace da mette da parte i modelli dalle nuance basic e punta tutto su un’esplosione di colori, segno di una ritrovata voglia di vivere e stregare anche solo con un accessorio.

– Stravolge e riduce ai minimi termini il concetto di essenziale Hermès, con le sue borse formato smartphone, da portare al collo, a tracolla o anche a mano, come supplemento alla borsa o da scegliere per quelle uscite al volo dove ci basta portare appunto, l’essenziale.