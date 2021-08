Un omaggio alla stagione invernale, al fascino del freddo con un fashion film che svela i key look del prossimo autunno/inverno di Yves Saint Laurent, tra minigonne inguinali e outfit audaci.

Un po’ come la collezione Miu Miu del prossimo inverno, anche l’autunno/inverno 2021-2022 di Yves Saint Laurent si presenta audace, scoperto, come ci mostrano le modelle che indossano outfit minimal di tanto in tanto coperti da capispalla, protagoniste di un fashion film che racchiude l’essenza di come la maison vede il prossimo inverno.

Audace, coraggioso, pronto a non volersi più nascondere in molteplici strati di tessuti e capispalla, questo è lo style invernale che immagina la maison francese, ma dai colori freddi, glaciali ed intesi, che si fanno interpreti del freddo, raccontato attraverso outfit che si intonano a paesaggi ombrati e ghiacciati.

Saint Laurent: la collezione autunno/inverno 2021-2022, un fashion film nella tundra ghiacciata

Si chiama Where the silver wind blows, un fashion film di 12 minuti disponibile su You Tube e diretto dalla videografa Nathalie Canguilhem, da un’idea del direttore creativo Anthony Vaccarello, che come tanti ha visto nella realizzazione di un corto la possibilità di fermare l’essenza della collezione, decisa a svecchiare e rinnovare i canoni borghesi che da sempre hanno distinto lo stile del brand.

Il paesaggio protagonista è un suolo vulcanico ed essenziale, dove scorrono fiumi e cascate, tra anfratti dove le modelle super chic, in contrasto con l’ambiente, si muovono in piena padronanza di ciò che le circonda. Non appaiono spaesate, ma consapevoli e determinate a muoversi lungo un percorso tortuoso, affrontando il freddo ma resistendogli.

L’oro e l’argento sono due colori cardine in questa collezione invernale, ma indossati ed accostati sempre con una certa parsimonia: tra gli outfit protagonisti spicca la canotta argentata, luminosa ma stemperata dal blu del capospalla in tweed e dalla minigonna in bicolor, tendenza che si approprierà anche dello stile di questo prossimo inverno.

Accessori e Key Look Saint Laurent: appunti per il prossimo inverno 2021

Quali sono i capi che secondo la rivoluzione di Anthony Vaccarello ci aiuteranno a creare i key look del prossimo inverno? Body, top e tutine sicuramente, da concedersi per le serate speciali, quando l’inverno inizia a farsi sentire ma non è ancora glaciale, puntando su bianco, nero e dettagli argentati.

La minigonna lucida o in colori basic è una protagonista ricorrente dei key look proposti da Saint Laurent, da portare con calze velate e pellicce, osando con i colori che celebrano un multicolor a blocchi dai toni più freddi e austeri. Ma soprattutto lo slogan della maison è indirizzato tutto all’importanza dell’accessorio, che deve brillare e farsi vedere: orecchini lunghi e imponenti di matrice bizantina sono in bella vista, ma anche cinture gioiello o accessori che siamo sempre impreziositi da un bijoux.

Anche le scarpe dal tacco alto infatti si ricoprono di catene d’oro, celebrando una nuova estetica che esalta la tradizione della preziosa gioielleria cara alla maison da sempre.