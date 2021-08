Felpe, leggings, top bra e ciclisti: ecco i capi su cui puntare per una camminata veloce d’estate dai benefici inaspettati.

Magari anche quest’anno il proposito di andare in palestra o di seguire un allenamento costante a casa è sfumato di nuovo. Abbiamo fatto pace con l’idea di non superare necessariamente la prova costume, ma non vorremo certo pensare di rinunciare al movimento fisico, che fa bene al corpo e alla mente? Esiste allora una soluzione che si chiama camminata veloce, il giusto compromesso per chi vuole stare bene senza fare troppi sforzi.

Ma per quei 10.000 passi consigliati al giorno, che equivalgono a circa due ore di cammino, abbiamo bisogno anche dell’abbigliamento giusto, soprattutto in estate, dove le alte temperature possono scoraggiarci prima ancora di iniziare. Ecco allora una carrellata di capi da poter mixare e quale inspo look per tenerci in forma con poco ed essere anche trendy.

Camminata veloce: l’abbigliamento estivo, pratico e fresco

L’aumento di capsule sportive all’interno dei brand è un segnale forte: lo sport è andato ben oltre l’idea di hobby e di necessità dettate dal caso, ma si tratta di un vero e proprio stile di vita, che può migliorare le nostre giornate. Ed in particolare i capi d’abbigliamento sportivo sono così pratici e comodi, che spesso li si sceglie anche da indossare everyday, tanto che molti marchi come Zara ad esempio, hanno creato collezioni che pur se non nate per fare sport, conservino quell’appeal pratico e tech, che è diventato un vero e proprio style.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

– A proposito infatti della capsule di Zara con Lotto, di cui vi abbiamo parlato di recente, un top o un maglia di questa collezione possono essere il primo capo su cui puntare per comporre il vostro look da camminata veloce: top cut out o semplice maglia a mezza manica crop in stile tennis? Qualunque sia la scelta, più trendy di così davvero nessuna.

– I top bra sono un altro must have dell’abbigliamento da camminata veloce: modelli ultra sportivi come quelli di Adidas o Nike sono perfetti anche per la corsa, ma se volete qualcosa di più chic, con l’impazzare della tendenza dell’ombelico scoperto in quest’estate, un top crop andrà benissimo, basterà assicurarvi che sia traspirante, come alcuni dei modelli proposti da Tezenis. perfetto da abbinare anche con dei pantaloni ciclista.

Felpa e sneakers, i due must have del look sportivo

Dal momento che è molto probabile sceglieremo degli orari relativamente freschi per la nostra camminata veloce, che si tratti della mattina presto o della sera, una felpa sarà indispensabile. Se farà troppo caldo magari non la indosseremo, ma è sempre bene averne una dietro. Basterà anche un giacchettino traspirante con il cappuccio, ma è sempre bene portarci dietro qualcosa a mania lunga, anche per evitare raffreddamenti.

La scarpa indispensabile per la camminata veloce non può che essere la sneakers, che assicurano al piede la stabilità e la giusta comodità per questo tipo di attività. Scegliete il modello che preferite, meglio ancora se avete la possibilità di provarne diversi, così da valutare quale possa adattarsi di più alle vostre esigenze. E quando siete pronte, via! Cominci pure la vostra camminata tonica, salutare e trendy!