Vibrano gli anni ’60 in chiave sportiva nella capsule estiva di Lotto x Zara, tra canotte e minigonne minimal

Quella della capsule di Lotto nata in sinergia con Zara è una sincera dichiarazione d’amore al vintage, ormai must have del nostro guardaroba dagli anni ’60 fino alle porte del 2000, che trova in questi outfit che rileggono l’estetica retrò in chiave pratica e sportiva. Il messaggio sottile di questi nuovi vestiti di Zara è quello di rendere pret a porter anche un capo come la minigonna, che si lascia indossare everyday grazie a questo touch sporty chic, a cui Lotto ha aggiunto il suo zampino.

La capsule ideata da Lotto propone dei veri e propri total look, capi e accessori street wear che ci portano indietro nel tempo, al boom economico, quando la mini faceva scalpore e la moda viveva una rivoluzione piena di creatività. La stessa che possiamo infondere noi scegliendo e acquistando i pezzi della collezione che al primo sguardo entrano in sintonia con la nostra fashion mania.

Zara, i vestiti dell’estate 2021 in chiave sporty-vintage nella capsule con Lotto

Nell’immergersi nei capi e accessori che caratterizzano la capsule è impossibile non ripensare al Twiggy style che imperava negli anni ’60, ma immaginiamolo in una versione contemporanea che predilige colori super pop come il blu elettrico, il celeste e il verde chiaro da accostare al bianco. Un vintage quindi che rivive alla luce del presente, andando ben oltre l’accostamento minimal di colori basic.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/ballerine-a-punta-quadrata-lotto%C2%AE-p13552710.html

Il minimal è tutto nei mini dress, corti ed essenziali, nella tuta a coste da indossare assolutamente con le ballerine dalla punta squadrata, l’accessorio più adorabile e desiderato della collezione, o ancora le mini gonne con cerniera sul davanti da indossare con una maglietta a mezza manica dal taglio cut dietro la schiena o con un top a doppia bretella che sa tanto di anni ’90.

La capsule fa parte anche della linea dei vestiti Zara Join Life, e realizzata quindi con il 25% di poliestere riciclato e per Lotto Italia rappresenta una forte punta d’orgoglio, come ha dichiarato Andrea Tomat, Presidente del marchio: “Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione con Zara che dimostra una volta di più di la straordinaria versatilità e vivacità del marchio Lotto, capace di mantenere un’assoluta coerenza tra il mondo delle grandi performance sportive dei propri atleti e i nuovi trend e le richieste di consumatori eclettici e innovativi. Con questa collezione abbiamo voluto esplorare un mondo verso cui proviamo da sempre una grande ammirazione, portando con noi intatti i tratti distintivi del nostro Dna sportivo”.

Dove acquistare la capsule limited Edition di Lotto x Zara e quanto costano gli outfit

Inizialmente presentata in anteprima online, la capsule limited edition di Lotto realizzata con Zara è disponibile sul sito del colosso del fashion retail e nei 2.200 negozi Zara nel mondo, ai prezzi medi che generalmente il marchio propone per le sue linee di abiti e accessori.

Si parte dai 15,95 euro per le maglie e le canotte, 17,95 euro per la minigonna, fino ai 25,95 euro per la tuta e i mini dress. Le ballerine hanno un costo di 39.95 euro e la borsa a tracolla in pelle di 59.95 euro, l’accessorio più costoso e chic della collezione.