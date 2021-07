La sera è uno dei momenti che amiamo di più dell’estate, quando si sta più al fresco e possiamo sfoggiare un mix di outfit e accessori per i nostri look da sera.

Non che ci sia un vademecum preciso di cosa indossare la sera, ma se ben ci pensiamo ci sono sicuramente degli outfit e degli accessori che riserviamo esclusivamente ai look da sera. In estate poi si ha la voglia di puntare su un abbigliamento che debba essere comodo, fresco, ma che non metta da parte l’attenzione al dettaglio fashion e soprattutto un allure glamour. Abbiamo visto come i vestitini siano sicuramente l’outifit più gettonato, ma se volessimo puntare su qualcosa di diverso? Ecco allora una selezione di capi e accessori da mixare e riservarci esclusivamente per i nostri look estivi a prova di sera!

Look estivi da sera con top e gonna lunga

Le gonne lunghe in estate sono una validissima alternativa a pantaloni e shorts. Premesso che sono adorabili da indossare anche di giorno con un paio di sneakers, la sera abbiniamole ad un paio di scarpe e ad un outfit top un po’ più speciale. Ben vengano maglie e crop top, ma cercare magari qualcosa di sofisticato, e perché no anche di luccicante.

Un glitter leggero infatti o semplicemente un capo in lurex non richiede per forza una serata da discoteca, l’importante è che sia sempre qualcosa di leggero. Per le scarpe abbiamo due opzioni: se vogliamo qualcosa che non renda il tutto troppo glam ma casual, meglio un paio di espadrilles o delle mules in pelle, se invece l’occasione è una festa o un aperitivo chic, osiamo con un paio di sandali gioiello o un modello a listino. Il tacco anche medio andrà bene.

Accessori per look da sera: bijoux grandi o scintillanti, ma senza eccedere

In estate il time to shine ci piace ancora di più, ma questo slogan va sposato con parsimonia. Con la possibilità di indossare un look meno coprente rispetto all’inverno, la tentazione è senz’altro quella di indossare molti bijoux, mixare bracciali e collane per creare accostamenti diversi. E che i gioielli siano un must have degli accessori estivi non vi è ombra di dubbio, se pensiamo che spesso li troviamo abbinati e già acquistabili insieme a dei top o magliette.

Occhio però non a non esagerare! O meglio, se scegliete collanine sottili come quelle in color oro rosa, argento e oro, che sono tanto trendy in questo periodo, indossarne tre o quattro insieme non sarà un problema, ma se scegliete bijoux grandi sopratutto se particolarmente scintillanti, puntate unicamente su quelli e di conseguenza, sì a bracciali grandi ma no ad orecchini grandi, che essendo in prossimità del décolléte creerebbero un effetto lampadario assicurato.