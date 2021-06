Leggeri, easy e romanticamente casual, così immaginiamo gli abiti estivi da indossare per uscire a cena.

Da qualche settimana l’idea di poter finalmente tornare a goderci un aperitivo in compagnia, di poter tornare a casa a mezzanotte come Cenerentola riuscendo così anche a cenare – con annessa la gioia di poter tornare a sfiziare il nostro palato con qualcosa di nuovo proposto dalle tendenze gastronomiche del caso – ci ha sicuramente rasserenato, E inoltre ci ha permesso di poter acquistare con più disinvoltura nuovi abiti estivi per arricchire il nostro guardaroba.

E adesso che la musica diventerà davvero leggerissima con l’addio prossimo al coprifuoco, potremo tornare anche a viverci un po’ più la notte, e sicuramente a prepararci per la serata con più calma, facendo slittare anche l’ora di cena. Felici noi, e felice anche il nostro guardaroba, da rianimare con gli abiti trendy e pret a porter di quest’estate.

Abiti estivi 2021: romantici, long e midi dress da indossare la sera a cena

I pantaloni certo hanno sempre la loro praticità, ma per onorare questo ritorno alla normalità, ancora più sentito rispetto ad uno scorso anno che ci teneva ancora sulle spine, indossiamo le stampe, le texture e i modelli sbarazzini degli abiti di quest’estate 2021, un po’ casual e anche un po’ romantica.

– La parola d’ordine, ormai la conoscete bene, è colore, colore e ancora colore, e anche se il black and white è tra i trend di stagione, osiamo con qualcosa di acceso, sia in nuance più vivaci e fluo oppure delicate come le sfumature di un tramonto estivo. E così cogliamo al volo l’ispirazione Zara e del suo long dress floreale dal sapore esotico, un modello perfetto per una location disimpegnata, come una pizzeria o magari un coktail bar sulla spiaggia.

– La lunghezza è un altro capitolo trendy di quest’estate: avrete visto infatti che gonne lunghe dritte, volant e zingaresche non si contano nelle collezioni, ma se la vostra altezza non vi mette proprio a vostro agio con i long dress, puntate sui midi. Con quelli non si sbaglia mai, anche per la loro estrema versatilità, che li rende perfetti in contesti chic e lounge.

Come abbinare long e midi dress: le scarpe da scegliere

Se per scegliere il vestito giusto sarà importante tenere conto anche della location dove andremo a cena, non meno importante è la scelta delle scarpe. E quest’anno trovare un modello che sia glamour e comfy è più facile di quanto possiate immaginare.

Estate vuol dire anche comodità e per fortuna con il tacco medio in gran voga quest’estate possiamo dire sì al tacco ma senza dover necessariamente soffrire: ad esempio il décolléte con cinturino è senza dubbio un sandalo casual chic che sarà una gioia per il nostro look quanto per i nostri piedi. Approvate anche in versione mules.

E con l’approvazione di due royal lady come Kate e Letizia Ortiz, che di stile se ne intendono, le espadrilles sono un’alternativa pratica, elegante e casual, che darà ad ogni nostro outfit quel giusto tocco di leggerezza estiva che mai come quest’anno abbiamo bisogno di regalarci.