E anche questa volta Kate ci presenta il must-have da cui prendere ispirazione per quest’estate e l’autunno che verrà.

Quante volte la Duchessa di Cambridge ci regala ispirazioni, fotografie di outfi e capi a cui ispirarsi e spesso poter correre anche ad acquistare, perché da sempre Kate Middleton è la regina del mix perfetto di fashion low cost e d’elite. E stavolta ci fa sognare ancora di più, indossando un blazer originale che inaugura una nuova stagione di questo must have femminile, ma non per tutte.

Un po’ per il color corallo, nuance incantevole ma non così versatile, che Kate ha saputo abbinare sapientemente e in outfit che sa di evergreen, ma soprattutto è il suo prezzo a renderlo un capo off limit. In compenso però è un’ispirazione per il nostro guardaroba da rubare al volo.

Kate Middleton e il blazer corallo: modello glamour e cargo

Il blazer ci ha fatto compagnia per tutta la stagione invernale, primaverile e anche quella estiva. Insomma stiamo parlando di un capo che di diritto entra nell’olimpo degli evergreen che possono svoltare e impreziosire qualsiasi outfit, dal più sportivo al più elegante. E Kate questa lezione mostra di averla appresa molto bene.

Così in occasione della sua visita al Museo di Storia Naturale per incontrare un gruppo di bambini, la duchessa ha scelto un look casual ma glamour, grazie ad un blazer corallo che mette da parte i modelli oversize e dal taglio maschile, perché si tratta di un modello cargo arricciato, che mette in risalto il girovita.

La bellezza di questo blazer, che ricorda tanto le giacche degli anni ’50 che si avvitavano con una cintura, è tutta nel suo color corallo delicatissimo, quasi cipriato, la cui eleganza è stemperata dai due tasconi laterali che gli donano anche un taglio sportivo.

Il blazer corallo di Kate Middleton: quanto costa e come abbinarlo

Il blazer di Kate Middleton è un modello firmato Chloé, maison famosa per queste nuance calde e delicate, e sepre alla ricerca di collezioni e capi che mescolino l’eleganza ad un taglio casual ricercato. Il costo è di 1795 sterline, circa 2.100 euro, un prezzo da capogiro per un blazer, ma su cui la Duchessa ha deciso di investire consapevole di puntare su un evergreen.

Certo il blazer Chloé non sarà per tutte, ma sicuramente possiamo rubare l’ispirazione per il prossimo modello blazer da acquistare e sfoggiare anche alle porte dell’Autunno, abbinando un paio di jeans, una canotta bianca e sneakers. Un look essenziale, ma che come ci mostra Kate è versatile in più di un’occasione.