Per chi desidera una vacanza di mare ed escursioni, allora Cinque Terre è la destinazione ligure perfetta.

Ognuno ha una sua idea di vacanza: per qualcuno vuol dire semplicemente relax, anche solo vivendo e scoprendo le bellezze della propria città, per gli altri vuol dire mare, montagna, e per chi ha voglia di scoprire e lasciarsi incantare da luoghi sconosciuti, vuol dire escursione ed esplorazione. Ecco, Cinque Terre in Liguria è uno di quei luoghi che riesce a creare il mix perfetto per chi ama la spiaggia ma senza rinunciare al piacere della scoperta di un territorio.

La caratteristica principale delle Cinque Terre, e che ne caratterizza anche il nome, è la presenza di cinque borghi: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare, terra famosa per essere quella tanto amata e decantata dal poeta Eugenio Montale. Questa infatti potrebbe essere la più gradita a chi ama fare un tuffo, grazie ad un’ampia spiaggia attrezzata, ma anche perdersi tra i vicoli labirintici che caratterizzano questo incantevole borgo.

Esplorare le Cinque Terre: gli outfit da mettere in valigia

Privilegiando quindi un tipo di vacanza escursionista, pensiamo ad una valigia che ci possa aiutare in questo senso. Mettiamo sì un costume, ma magari giusto uno se decidiamo di fare un pit stop di ristoro nelle incantevoli acque della Liguria, ma lasciamo maggior spazio ad abiti pratici e comodi.

– Shorts di jeans o in cotone colorato, top cropped, magliette a mezza manica, per l’occasione diventeranno i vostri capi preferiti da mixare tra loro per un outfit da donna avventura: spaziate tra i colori, le Cinque Terre sono famose anche per gli unici e sgargianti colori che caratterizzano le loro casette.

– E visto che alla sera sarà tanta la voglia di perdersi tra i sapori dei piatti liguri e passeggiare tranquillamente tra le vie delle Cinque Terre by night optiamo per un vestitino estivo: a voi la scelta della lunghezza, ma sicuramente un modello lungo fantasia, da abbinare ad un paio di sandali comodi, vi farà sentire con la sua texture morbida in pieno mood vacanziero. E quindi vestito lungo boho style sia. Consigliamo anche un maglioncino di filo, considerata la variabilità delle temperature.

Trekking nelle Cinque Terre: gli accessori must have da escursione

Gli accessori per la nostra vacanza alla scoperta del Parco Nazionale delle Cinque Terre e i suoi sentieri strepitosi immersi in viste e paesaggi mozzafiato, ma anche verso il famoso Sentiero Azzurro che collega Monterosso a Corniglia, saranno prima di tutte le scarpe.

– Inutile dirvi che con un paio di sneakers comode o un paio di Timberland non si sbaglia mai, ma consideriamo anche il fattore caldo e magari molte di voi potrebbero preferire un paio di sandali. In quel caso le Birkenstock sono sicuramente il modello più adatto sia in infradito che a fasce, o al massimo se preferite scarpe con il cinturino, ricordate sempre di scegliere modelli morbidi, comodi e stabili.

– E naturalmente non dimenticate due accessori fondamentali: uno zainetto, borsa ideale per questo tipo di vacanza, di grandezza media così da contrastare la fatica del caldo, e naturalmente una borraccia, green così aiutiamo e rispettiamo l’ambiente e da riempire all’occorrenza. Non siate avare di cappellini nella vostra valigia: berretti, cappelli pescatore o in paglia saranno graditissimi.