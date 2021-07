Un outfit simbolico e sostenibile, quello scelto da Armani per la squadra degli azzurri alle Olimpiadi 2020 di Tokyo.

Un evento di portata mondiale come quello delle Olimpiadi non può che richiedere un outfit d’occasione, che oltre ad essere confortevole e pratico, deve anche parlare con la sua simbologia, ora più che mai che l’Italia a livello sportivo vive una rinascita che da Wembley arriva fino a Tokyo, quando toccherà alla squadra Olimpica italiana tenere alta questa fiamma.

A vestire la squadra non poteva che esserci lo stilista che più di tutti da sempre, ha manifestato un forte legame con lo sport e i suoi valori. Così Re Giorgio, dopo aver vestito gli altleti alle Olimpiadi estive di Londra nel 2012 e a Rio nel 2016, e in occasione di quelle invernali a Solchi nel 2014 e nel 2018 a Pyeongchang, anche questa volta con Emporio Armani firma l’outfit ufficiale della squadra Olimpica italiana.

Olimpiadi 2021: Armani realizza l’official outfitter degli azzurri a Tokyo

La linea dinamica ed elegante di Armani, quella Emporio, non poteva che essere la più pertinente ad una serie di outfit che dovranno accompagnare con la loro dinamicità nella manifattura e nei tessuti, gli atleti italiani. Ma non c’è solo un elemento pratico a caratterizzare questi capi, quanto anche quello simbolico che da Armani è fortemente sentito e condensato in valori sportivi che uniscono l’Italia al Sol Levante.

“Dopo le grandi soddisfazioni che i nostri atleti ci hanno recentemente regalato, seguirò le Olimpiadi con grande interesse e orgoglio. Sono molto felice di questa rinnovata collaborazione che conferma il mio forte legame con lo sport”, ha affermato Giorgio Armani nell’esprimere a pieno l’emozione di scendere ancora una volta in campo per l’Italia, che scende in campo alle Olimpiadi portando in alto anche la bandiera della moda.

Tra gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi 2020 e sfileranno in occasione della cerimonia d’apertura che si terrà domani 23 Luglio, ci sono atleti già testimonial Armani. Sono i pallavolisti Paola Egonu, Simone Giannelli, il tennista Fabio Fognini, Gabriele Detti per il nuoto, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino per il canottaggio.

La divisa olimpica EA 7 Emporio Armani dell’Italia è anche green

Nell’ultima sfilata Armani autunno/inverno 2021-2022, Re Giorgio non ha nascosto la nuova direzione della maison, orientata alla sostenibilità: anche la divisa olimpica italiana quindi non poteva che essere green, realizzata in poliestere tricot shiny riciclato.

A caratterizzare la divisa è un track top a fondo aperto chiuso davanti, con mani raglan e un collo rialzato con zip laterale nascosta, in nuance bianca per simboleggiare la purezza dello sport, che unisce sportivamente lo spirito italiano a quello giapponese. Piccolo particolare che contribuisce a personalizzare ancora di più l’outfit è la presenza all’interno della giacca dell’Inno nazionale.