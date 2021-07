Le nostre beniamine di Sex and the City stanno per tornare, ma più bon ton di un tempo. E non ci dispiace.

E va bene, ci ha preso un colpo due volte. Quando abbiamo saputo che non ci sarà Samantha – e lo abbiamo digerito -, e quando abbiamo scoperto che la nostra Carrie, quella Carrie, nel revival di Sex and the City 7 non indosserà le sue amatissime Manolo Blahnik. Per fortuna allora che Sarah Jessica Parker ha messo su un negozio a New York che tiene vivo questo legame inossidabile.

Ora che sappiamo tutto questo, siamo pronte per guardare le nostre beniamine con occhi diversi: sono diventate più grandi, ma il loro stile resta sempre e comunque di costante ispirazione. La serie è ancora in corso d’opera, ma i primi foto spoiler ci dimostrano che Carrie e Co. sono sempre trendy, ma con un tocco di bon ton che non ci dispiace e al quale poter copiare un po’ di dritte.

Sex and the City 7: And just like that, i look dalle prime foto del revival

Le prime immagini degli outfit tratte dal set del revival hanno convinto i fan: Sex and the City d’altronde ha fatto della moda e dei look delle protagoniste un vero e proprio stile, un linguaggio che ha ispirato tutte quelle serie trendy che ad oggi vengono considerate sue figlie. E a quanto pare questo reboot non dovrebbe deludere le aspettative, ma è indispensabile ricordare che le nostre eroine sono cresciute.

Un dettaglio questo che emerge anche dai loro look: ritroviamo infatti una Carrie meno sbarazzina, ma sempre super stilosa con un abito chemisier ciclamino con gonna volant, che con un paio di tacco a spillo è già la prima ispirazione da rubare per il prossimo autunno. E i vestiti sembrano essere una costante delle tre, come il long dress sportivo di Charlotte che abbina anche una t-shirt, mentre decisamente più country il modello di Miranda, un lungo chemisier a righe. Il dettaglio che accomuna tutte e tre è un’immancabile cintura al girovita, che dona un tocco super trendy alle loro mise molto bon ton.

Carrie Brandshaw resta la regina indiscussa dei look, anche stravaganti

Da altre immagini rubate dal set a destare una certa attenzione, come da sempre, sono i look di Carrie, che promettono di regalarci la giusta dose di stravaganza: chissà ad esempio che il suo cappellino con la piuma avvistato sul set non diventi una nuova tendenza tra gli accessori, anche se sulla sua tuta con strascichi sui lati possiamo scommetterci e come.

E cosa dire della giacca lunga che rivisita il trench style con il colletto alla coreana, altro must have che sicuramente vedremo in Autunno. Non sfugge naturalmente anche l’abito plissettato, la cui nuance meno sgargiante, come ci saremmo invece aspettate dalla vecchia Carrie, smorza la sua eleganza in un delizioso pret a porter. Siamo certe dopo questi primi anticipi dei look che questo revival sarà esattamente come ce lo aspettiamo, and just like that.