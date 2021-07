E se resterete in città, radunate tutti gli outfit casual del vostro guardaroba, creando e mixando i vostri look estivi street edition.

Le vacanze spesso sono un’incognita, e non è detto che tutti riescano a farle nei fatidici mesi di Luglio e Agosto, quando magari tocca restare in città e riprogrammarle per Settembre. Mettiamo però ogni disperazione da parte, perché spesso dimentichiamo che in questo periodo le città si svuotano, e può essere l’occasione per viverle con occhi diversi: ci si può lasciare incantare dalle bellezze della propria città, naturalmente con look estivi ad hoc.

Le città vicine al mare possono vantare sicuramente un clima più mite, ma se il mare non è dietro l’angolo avremo bisogno ancor di più di un look che sia all’insegna della freschezza. Pronte allora a scoprirvi un po’ e soprattutto a scegliere tessuti fluidi e leggeri?

Look da estate in città: gli outfit preferiti da vip e influencer

Da dove cominciare? Il dilemma è sempre l’indecisione, soprattutto nel capire se quello che abbiamo nell’armadio possiamo riscoprirlo, se fa al caso nostro e se soprattutto con le alte temperature è qualcosa di pratico da indossare. Il denim resta sempre un top alleato, ma pensando al caldo di Agosto, puntiamo sugli shorts: dalla nuance jeans classica ma anche colorato è un look da summer vibes che lascia libere che le gambe di poter godere ogni tanto di quel venticello che rende più piacevole una passeggiata.

– Lasciamoci ispirare dell’outfit di Valentina Ferragni, che per una giornata a Gardaland ha scelto un look minimal composto da shorts in denim rosa a campanella ed un top verde semplicissimo, mentre una cintura, la borse e un paio di occhiali hanno completato l’outfit in maniera super trendy. Per chi con i sandali non va tanto d’accordo, sneakers per tutto Agosto e non sbaglierete mai!

– Ne abbiamo parlato abbondantemente lo scorso anno e anche in quest’estate, lo slip dress in chiave casual e disimpegnata come quello indossato da Paola Turani, è perfetto anche in città, da indossare con un paio di sneakers o sandali con le zeppe. Un look serale romantico senza troppi sforzi.

– La camicia? A mezza manica o a manica lunga per quelle notti trascorse fino a tardi con qualche amica rimasta in città, è l’ispirazione che ci lancia Alessia Marcuzzi, che abbina la sua lunga e daddy style ad un micro vestitino nero, ma si lascia indossare anche con una mini o un paio di shorts. Il top osiamo con un super crop, come abbiamo visto fare a Cannes.

Outfit e accessori da avere nel guardaroba per creare look estivi in the city

Ricapitolando quindi, shorts, camicie in svariati modelli, top crop ma aggiungiamo anche abitini corti oppure oversize, perfetti per quelle giornate da trascorrere fuori tutto il giorno, magari tra un museo, una passeggiata ed un pranzo fuori, esattamente come fossimo in vacanza. Oltre alle sneakers, in occasione dei saldi fate scorta di sandali bassi gioiello e Bikenstock, che amerete come non mai e metterete davvero su tutto.

E parlando proprio di accessori, un focus particolare merita la borsa. Vero che resteremo in città, ma non vorremo certo rinunciare a tutte le suggestioni che può donarci l’estate? E quindi borsa in rafia sia, meglio ancora se a cilindro. così da ricordare come le summer vibes possono arrivare anche in città.