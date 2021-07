Versatili, pratiche, da shopping e non solo: le borse shopper ci sono per tutti i gusti e per tutti i prezzi.

Le borse shopper in questo momento ci sembrano le bag che mai come nessuna potremmo abbinare ai nostri outfit: le corse delle ultime giornate fuori prima delle ferie, giornate in ufficio magari più lunghe per anticiparsi qualche lavoretto in vista di uno stop imminente per una meritata vacanza, ci richiedono di portarci dietro l’essenziale per sopravvivere a queste giornate.

Ma non solo. Perché sono in corso i saldi estivi, momento perfetto non solo per portarci dietro le nostre shopper bag ancora una volta, ma magari anche per approfittare di qualche sconto e scegliere di acquistarne una: magari un modello firmato su cui investire, oppure un modello smart e cheap ad un prezzo piccolo ma trendy per cavalcare le nuance e le forme del momento.

Borse shopper estive: i modelli scontati di Carpisa, Zara, H&M

Visto che ci sono i saldi, perché non scegliere una shopper bag ispirate a quelle delle ultime tendenze? Magari anche più di una approfittando dei prezzi super scontati che possiamo trovare a fine Luglio, come quelle di Carpisa, che promettono di accontentare i gusti di tutte.

– Dalle più pop dai colori elettrizzanti, a quelli più eleganti, strutturate, che partono dai 25 euro – no, non stiamo scherzando – difficile non sceglierne una e poi essere tentate di acquistarne anche altre, così da poterle abbinare su più outfit e in più occasioni.

– Da indossare a spalla o come handbag, i modelli in canvas di Zara da 7.95 euro mescolano eleganza e allure sportivo, perfetti da indossare anche su un outfit da sera. Modelli classici e morbidi, comodi anche da portare in vacanza e trasformarle in borse da passeggio, sono i modelli in paglia e simil pelle di H&M da 12.99 euro.

Shopper firmate: i modelli dell’estate di Gucci, Dior, Prada

Hai deciso di farti un regalo importante, o magari c’è un laurea, un evento importante in famiglia da festeggiare: rendere felice noi ragazze è davvero semplice, e una borsa d’altra parte è per sempre. Quando poi ci affidiamo a modelli firmati, l’iconicità della maison e lo stile, contribuiscono a renderle un evergreen da indossare ora e per sempre. Borse da sogno che ognuna di noi prima spera di avere nel guardaroba.

– Se è il tuo momento fortunato e hai deciso di regalarti una borsa shopper firmata che sappia coniugare summer vibes da costiera ma anche una certa praticità per indossarla everywhere, Gucci propone un classico con la sua Doppia G, rivisitata per la collezione Epilogue ma dal sapore anni ’70. Il prezzo è di 1.890 euro

– Con Dior c’è l’imbarazzo della scelta: ogni anno la maison rinnova la sua it-bag Book Tote, che quest’anno diventa multicolor con il ricamo Constellation color latte ideato dall’artista Pietro Ruffo, e con l’iconica scritta Christian Dior sul davanti. A mano o a spalla, è così bella che da d’estate al primo sguardo. Il prezzo è di 2.800 euro.

– Il trend del momento, la rafia, viene invece interpretata da Prada in maniera elegante ed essenziale nel suo modello in midollino e canvas: un modello raffinato da portare a mano oppure a tracolla, in città o nella nostra summer location del cuore. Il prezzo è di 1350 euro.