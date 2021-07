Mentre si parla di abiti da sposa low cost da un anno a questa parte, Lady Kitty Spencer indossa un modello da incanto.

Non è da escludere che uno dei matrimoni più importanti dell’anno possa invertire nei prossimi mesi le tendenze fashion degli abiti da sposa. Se proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato degli abiti da sposa low cost da indossare anche più di una volta per la loro versatilità, il modello da sogno indossato da Kitty Spencer potrebbe invertire la tendenza.

Magari un abito così finemente lavorato – e firmato soprattutto – lo indosseremo quella sola ed unica volta nella vita, ma la scelta di Lady Kitty Spencer, ci ha ricordato che il giorno più importante della nostra vita merita un vestito che dovrà essere ad ogni modo speciale.

Kitty Spencer sposa: all’altare con l’abito firmato Dolce e Gabbana

Modella internazionale e global ambassador per Dolce e Gabbana da Febbraio, Lady Kitty Spencer non poteva che rivolgersi agli amici stilisti per confezionare la selezione d’abiti da indossare in occasione del suo matrimonio. Sì perché il duo italiano di stilisti non ha firmato solo l’abito nuziale, ma ben sei abiti che la sposa ha alternato nel corso dei festeggiamenti che si sono tenuti a Villa Aldobrandini a Frascati, e non solo.

Ma partiamo dall’abito nuziale, quello indossato sull’altare per intenderci: un modello d’ispirazione vittoriana che ha richiesto sei mesi di lavorazione, coinvolgendo diverse professionalità artigiane per essere realizzato. Un modello in pizzo con un elaborato design floreale, composto da un’ ampia gonna e corsetto, ed un infine un abbottonatura profonda, dai piedi fino al collo, maniche a sbuffo e un velo lunghissimo.

Dolce e Gabbana hanno definito l’abito come un sogno fatto di tessuti, che ha coniugato lo stile inglese con una manifattura tutta italiana. Un sogno però che è iniziato prima che la Spencer arrivasse all’altare e anche dopo, perché gli stilisti hanno pensato ad una capsule bride to be cucita su di lei, confezionando un totale di sei abiti.

Gli altri abiti Dolce e Gabbana indossati da Kitty Spencer per le nozze

Step by step Dolce e Gabbana hanno raccontato con i loro abiti il momento prima, durante e dopo le nozze di Kitty Spencer. In occasione dell’addio al nubilato a Firenze,la modella ha scelto due vestiti sbarazzini e audaci, uno animalier e uno a pois, perfetto per festeggiare con le amiche. Con lei anche la it-bag di quest’anno della maison, la Devotion Bag in versione nera e con dettagli in color oro, e per la sera in versione bicolor, in nero e giallo.

– Dallo stile pret a porter a quello altamente sofisticato il giorno delle nozze, anticipato la sera prima delle nozze da un abito in tulle celeste ricamato con fiori rosa a punto croce, per passere poi all’abito da sposa in bianco, per continuare dopo il sì con un altro abito capolavoro: un principesco abito in doppia organza di seta, dipinto a mano e impreziosito da fiori e cristalli.

– Per concludere la serata, un modello un vestito da cocktail, ricamato con perline argentate e dorate: un modello molto glam, che le ha permesso così di spaziare da un look da favola ad uno più chic, per non dimenticare che anche se sposate le donne sono sempre delle girls just wanna have fun.