Seconda solo a Vinted, Shein è l’app cinese di shopping che ha conquistato la Generazione Z.

Qualunque sia la tua generazione se sei una fashion addicted siamo più che sicure che avrai già utilizzato Shein – che si pronuncia sci-in, l’app cinese che è al momento è senza alcun dubbio il più grande rivenditore di abiti e accessori all’ultima moda, dallo stile sportivo a quello più glamour, senza dimenticare persino quello più eccentrico. Un app che sembra stia guadagnando molti punti per diventare la prossima diretta rivale dei colossi del fast fashion.

In Italia c’è ancora un certo scetticismo, soprattutto riguardo affidabilità nei tempi di consegna, ma chi ama risparmiare e sa aspettare, avrà certamente riempito il carrello ed inviato il suo ordine, prima ancora che arrivassero i saldi estivi. Perché il segreto di quello che è stato definito il tik tok degli e-commerce, è quello di offrire una vastissima selezione di abiti e accessori, spendendo veramente poco.

Shein: le spese di spedizione sono gratis già dai nove euro

Altro punto cruciale, è che Shein ha risolto il dramma di dover alzare il budget del nostro carrello per avere la spedizione gratis: con l’app cinese le spese di spedizione sono gratuite già dai 9 euro, una scelta dell’e-commerce dovuta probabilmente alla costatazione che quella è un cifra che viene normalmente superata dalla maggior parte dell’utenza.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Tutti questi vantaggi che nello shopping online fanno non poca differenza, sono il motivo per cui Shein è riuscita spodestare Amazon, da sempre tra le app in top 5 nello shopping, scivolando al secondo posto, subito dopo Vinted, app di compravendita usato.

In ben oltre 50 paesi invece l’app cinese detiene un indiscusso primo posto, oltre ad essere tra le cinque più scaricate in oltre 100 paesi. Ecco perché Zara e Co. non devono sottovalutare il potere di questo e-commerce quotato secondo le ultime indiscrezioni ben 46 miliardi, e che gradualmente si sta affermando anche nel settore beauty.

Dall’abbigliamento agli accessori: i prezzi low cost tutto l’anno di Shein

Il prezzo veramente piccolo in tutto l’arco dell’anno resta uno dei motivi principali che ha decretato il successo di questa di questa app, che ha un’interfaccia intuitiva e anche interattiva: vi basta infatti inserire nel carrello i vostri prodotti preferiti e se non concludete l’acquisto, l’app vi aggiornerà su eventuali ribassi e poca disponibilità dei prodotti.

Inizialmente Shein puntava soprattutto sull’abbigliamento, ma ad oggi anche la collezione di accessori si è arricchita sempre di più, con prezzi che partono dai due euro, ma ulteriormente scontati in periodo di saldi: amatissimi sono i tanti paia di occhiali, bijoux, non mancano infatti in questo periodo si fantasiosi ear cuff, trend del momento. Ma non dimentichiamo anche le scarpe, dai 14 euro in su, e ad un prezzo ancora inferiore se avete ceduto alla ciabatte mania del periodo.