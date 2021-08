Esotico, rosso passione, a vita alta: Charlotte Casiraghi ci ricorda la bellezza dei costumi vintage dell’estate 2021.

Abbiamo passato in rassegna nel corso di questi mesi la bellezza dei costumi dell’estate 2021: scintillanti, originali, cut out, spiritosi con doppi laccetti, ce ne sono davvero per tutti i gusti, e non dobbiamo sottovalutare le silhouette vintage che più che mai si scorgono all’orizzonte quest’anno. La vita alta è il primo dettaglio che non passa inosservato, ma il costume indossato da Charlotte Casiraghi in vacanza ci ricorda che non è solo quello.

Indossare un modello vintage è tornare indietro nel tempo, è ripensare a quando le dive hanno reso i modelli un cult dettando tendenze che dagli anni ’50 sono giunte fino ad oggi. Perché sarà pure un costume da bagno, ma è il capo che più indossiamo durante le vacanze al mare e Charlotte ci ha appena ricordato quanto sia importante scegliere un modello che parli di noi. Avete voglia di ispirarvi – e sentirvi – dive? Bene, abbiamo il costume per voi!

Costumi estate vintage: dal 2021 agli anni ’50 con il modello pin up di Charlotte Casiraghi

Una principessa ha pur sempre tanta voglia di sentirsi un po’ diva, e complice forse anche il suo ruolo da ambassador Chanel, Charlotte Casiraghi ha scelto il suo costume perfetto per l’estate 2021: modello pin up, slip a vita alta, fascia e bretelle, probabilmente anche da poter togliere. Un modello pratico ma che sa d’estate, nella nuance rosso passione e una tempesta di fiori bianchi.

Un misto di esotico e vintage in questo modello che fa pensare a Marilyn Monroe o meglio ancora, alla nonna Grace Kelly, di cui la principessina Charlotte conserva il buon gusto, la classe e l’eleganza. Così nel bagno di multicolor, glitter e tie dye che più non si può dei costumi di quest’anno, abbiamo pensato che avere un modello vintage nel nostro beachwear closet è il consiglio che ci lancia la principessa. E in occasione ancora dei saldi, da cogliere al volo!

Costumi vintage: intero o bikini, i modelli dell’estate 2021

Se cercate qualcosa di estremamente vintage, sappiate che quei costumi interi con fascia o gonnellino in una febbre così amarcord come quella che si respira quest’anno sono senz’altro ammessi: che ne dite di qualcosa di rockabilly a pois? Sul sito di EMP si trovano diversi modelli vintage e romantici, proprio per chi non ama passare inosservata e vivere il mare al massimo.

Se le stampe floreali ed esotiche sono la vostra passione, magari anche insieme a nuance calde e frizzanti, Golden Point ha realizzato una linea che richiama proprio questa febbre vintage, ma non è da meno La Perla che si è ispirata a fantasie anni ’60, che mescolano fiori e motivi geometrici.

Fonte foto di copertina: https://www.pexels.com/it-it/foto/donna-che-indossa-un-bikini-seduto-sul-bordo-della-piscina-2646855/