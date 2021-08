Si avvistano già nei negozi e in anteprima online: sono gli outfit dell’autunno 2021, tutti da scoprire, anche in vacanza!

Vi è capitato in questi giorni di aggirarvi per i saldi a caccia dell’ultimo affare prima delle vacanze e di imbattervi in diverse sezioni new collection all’interno dei negozi? Bene, avete appena scoperto un assaggio di quelli che saranno gli outfit autunnali che indosseremo post vacanze! Magari non subito a Settembre, sappiamo che le temperature ormai scendono lentamente, ma da Ottobre in poi avremo sicuramente bisogno di tessuti meno estivi.

Un assaggio in realtà ce l’hanno regalato già le passerelle d’alta moda, anche le Haute Couture parigine ci sono state di ispirazione per pensare ai look del prossimo inverno oltre che le collezioni autunno/inverno 2021-2022 presentate di recente. Pronte allora a fare un piccolo riepilogo e mettere in ordine gli inspo autumn look?

Outfit autunno 2021: blazer, maxi cardigan e giacche in panno

Ormai è tradizione che ogni anno ci sia un revival in corso, quasi la moda rivedesse le sue origini, ripescasse nel trascorrere del tempo quei capi che non ci hanno mai lasciato e che meritano di essere rivalutati alla luce di nuove tendenze e design contemporanei.

Sappiamo per certo che ci sono tre must have del cuore, salva look di ogni Autunno: giubbini di pelle e di jeans, a cui si aggiunge il blazer, che declinato in tessuti felpati, dal taglio sartoriale, sportivo o elegante, si aggiudica da un po’ di tempo il titolo di capospalla più versatile di ogni stagione.

Occhio però che quest’anno potrete tirare fuori già dall’Autunno i maxi cardigan dell’inverno, da indossare come alternativa cocoon alle giacche outdoor classiche e regalatevi una giacca in panno, lunga o corta che sia: Max Mara ci anticipa già che sarà super trendy! Grigio, nero, beige e i suoi complementari: i colori basic e quelli di terra domineranno anche l’autunno di quest’anno.

Cosa indosseremo nel prossimo autunno: un po’ comfy, un po’ eleganti

La voglia naturalmente è quella di uscire, riempire il weekend e la settimana di qualche evento come uno spettacolo, un concerto, una vacanza imprevista che possa arricchire giornate di lavoro piene e ricche di impegni, ma la voglia di stemperare look glam ed eleganti si accompagnerà sempre al comfy.

– Abbiamo scoperto essere quel momento in cui vogliamo essere belle ma senza troppo impegno, ed ecco allora che sceglieremo la tuta per uscire, ma questa volta tornando a jumpsuit che puntino sullo sporty chic. Il tweed ad esempio sembra essere il tessuto su cui le tendenze scommetteranno di più nella prossima stagione, quindi il consiglio? Iniziate dall’acquistare un capo che più vi piace in questo tessuto.

– A quante di noi è mancata, magari l’abbiamo conservata gelosamente, indossata timidamente qualche volta per anticipare un trend che adesso in autunno esploderà: sono le gonne a pieghe, di jeans, scozzesi o semplicemente monocromatiche. Lo stile college sta per tornare, preparate quindi anche qualche camicetta, e per le più rock anche qualche cravatta mignon da indossare al posto di una collana.

Fonte foto di copertina:

https://www.pexels.com/it-it/foto/acqua-adulto-bellissimo-biondo-1034859/