Le amiamo follemente d’estate e siamo pronte ad indossarle anche a Settembre: gonne lunghe autumn edition.

Le gonne lunghe ormai sono diventate persino più comode dei pantaloni: sono quel capo che sia per andare in ufficio abbinate ad una camicetta o ad una t-shirt, sia per uscire a fare due passi, fare un aperitivo al volo a fine giornata di lavoro, sappiamo di poter sempre contare su di loro, in versione midi o lunghe abbastanza da far scorgere i sandali.

Una passione e un salva look per il quale abbiamo ottime notizie: non relegatele solo all’estate, ma che abbiate intenzione di acquistarne di nuove o di lasciare in armadio quelle estive, sappiate che in autunno avranno ancora ragion d’essere e di essere indossate anche dopo Agosto. Lo sappiamo che ormai prima di inizio Novembre non fa poi così freddo, e quindi approfittiamo per rendere i nostri capi smart, a partire dalle gonne lunghe.

Gonne lunghe da indossare dopo l’estate: i look da realizzare

Partiamo dal colore: magari lasciamo le nuance e le fantasie sgargianti troppo summer vibes nella sezione estiva, ma lasciamo nel guardaroba i colori pastello, terra e naturalmente quelli basic. Se sei tra quelle che hanno ceduto alle gonne dal tessuto lucido e dalle stampe originali, da quelle geometriche alle animalier e cutie, sappi che questo tipo di gonna sarà perfetta anche in autunno. Consigliatissima per feste ed eventi speciali con un twinset o una camicetta in chiffon.

– Quelle morbide e fluide, magari anche decorate con volant sono modelli casual che abbiamo indossato per tutta l’estate con le sneakers o con un paio di Birkenstock: continuiamo pure a puntare su questo look, comodissimo per una giornata full di lavoro o per una serata tranquilla, tra una cena e una buona compagnia.

Anche con il maglione si può fare: i look da indossare ad Ottobre

Sì, avete letto benissimo! A queste gonne dal sapore estivo ma particolarmente versatili in autunno, potete accostare maglioni e cardigan: non avrete mica dimenticato la bellezza del mix and match? Texture leggera e voluminosa possono essere una combo invincibile per il fresco autunnale che non è ancora un freddo annunciato, e le modelle sono le più brave nel sapere gestire al meglio questo genere di look.

– Camille Charriere ad esempio ci propone anche una soluzione all’inverso: gonna dalla texture in maglina e t-shirt bianca, che possiamo variare in vista dell’autunno con una maglia a manica lunga sottile o con una manica corta in maglina. Per le scarpe in vista dell’autunno, meglio un paio di sneakers o uno stivaletto anche forato.

– Evergreen ora e per sempre è la gonna di jeans: a tubino, con spacchetti oppure over e dinamica, il denim in autunno resta sempre il tessuto che meglio riesce a coprirci in accordo con le temperature ormai imprevedibili. A Settembre abbinatela ancora ad un paio di sandali e ad una canotta con volant, per un un look très chic, ad Ottobre stivali di camoscio, giubbino di jeans e t-shirt per un look sporty glam.