Ci siamo, è scattato l’invito a quel matrimonio rimandato da tempo, e noi rivediamo le regole per un look da cerimonia perfetto.

Se il clima estivo non sempre ci fa vivere i matrimoni con il massimo delle energie, è anche vero che si tratta di un giorno speciale per chi ci ha invitato: che si tratti di un parente o di un’amica che ha deciso di convolare a nozze, una buona parte del nostro entusiasmo sarà dedicata alla ricerca del vestito perfetto da cerimonia.

Per farlo bisogna tenere conto di alcuni dettagli che sono universalmente noti da sempre e che ritroviamo più o meno tutti anche oggi. Possono aiutarci a scremare un po’ di variabili in cui potremmo incappare nel cercare, prima ancora di scegliere, il vestito che ci terrà compagnia per tutta la durata di un giorno molto speciale.

Abiti da cerimonia: corto, lungo, midi, i colori sì e i colori da evitare assolutamente

Partiamo dalla domanda che in genere ci attanaglia non appena iniziamo a figurarci il nostro vestito: corto, lungo o midi? La risposta è nel quando avverrà la cerimonia: in genere per matrimoni di giorno si predilige un modello midi, ma non è raro vedere chi punta su abiti corti magari in fantasia floreale.

Diversamente per la sera invece i modelli che si indossano sono generalmente lunghi o corti, sempre naturalmente adatti al contesto: evitiamo infatti eccessivi effetti sparkle troppo appariscenti, siamo comunque ad un matrimonio o non ad una serata in discoteca. Meglio puntare su tessuti lucidi, se desiderate optare per qualcosa di brillante.

Una regola fondamentale che sicuramente già conoscerete, sono i colori da evitare senza se e senza ma: se infatti il nero è stato sdoganato ai matrimoni, lo stesso non vale per il colore bianco, rosa ed ogni possibile sfumatura complementare. Un abito rosato può essere ammesso sono se con fantasia o ricami colorati. E naturalmente una regola di bon ton vige su tutte: non rubare in qualsiasi modo la scena alla sposa.

Vestiti da cerimonia 2021: alcuni modelli da acquistare in saldo

Non potevamo naturalmente abbandonarvi così, con queste coordinate per scegliere l’abito e lasciarvi a voi stesse. In periodo di saldi l’occasione di trovare qualcosa di molto carino senza spendere troppo non è una fantasia, così ecco alcune proposte che potranno esservi d’ispirazione o magari diventare il vostro abito da cerimonia per la prossima occasione.

Fonte foto: https://www.zalando.it/maya-deluxe-sleeveless-double-layer-embellished-long-midi-dress-vestito-elegante-navy-m2z21c02j-k11.html

– Una vasta selezione di abiti a buon prezzo si trova su Zalando: modelli glamour, corti, midi e lunghi dai colori molto estivi come il verde. Tra gli abiti da sera e sofisticati, che come suggerivamo prima brillano ma non troppo, il modello Maya Deluxe è il compromesso perfetto, al prezzo di 64,99.

– Da sempre sinonimo di classe ed eleganza, Luisa Spagnoli presenta una collezione attualmente scontata da diversi abiti da cocktail: da quelli lunghi, passando per i midi e anche per i corti: fiorati, con volant, finemente ricamati, che riescono ad accogliere ed esprimere lo stile più adatto a ciascuna di noi. Un selezione che trovate sul sito.