Con charm scintillanti, etnici, perline, a doppio giro o lunghissime, le collane lunghe sono il bijoux must have dell’estate.

In realtà non sono mai andate via, anche in inverno le abbiamo amate follemente soprattutto sui maglioni basic, a cui ogni volta danno nuova luce: sono le collane lunghe, che da sempre in estate sono una gioia per gli occhi con i loro colori vitaminici, e anche per il caldo, momento dell’anno in cui certo non amiamo gioielli troppo stretti o ingombranti in zona collo e décolléte.

E allora scatenate la vostra voglia di riempire il portagioielli con collane lunghe abbastanza da poter magari anche farne un doppio giro e trovarsi un modello versatile due in uno: da quelle più esotiche con pietre preziose oppure con ciondoli ispirati alla natura e luminosi come il sole.

Collane lunghe estate 2021: preziose, etniche, essenziali, scintillanti, i modelli

Come per il guardaroba perfetto, anche per le collane lunghe selezioniamo un mix di modelli basic e sofisticati, da poter magari anche mixare tra di loro a seconda del look e dell’occasione. Inutile dirvi che saranno le mai senza della vostra valigia estiva.

– Trend di quest’anno è indossare le collane lunghe anche dietro la schiena, sì avete capito bene! Complice la tendenza di top e maglie cut out che lasciano strategicamente scoperto il corpo. Ovviamente se avete i capelli lunghi, vi basterà realizzare un meraviglioso chignon, d’estate sempre freschissimo, per mettere in vista la collana. E approfittando dei saldi, perché non tuffarci proprio su un modello Pandora?

– La nuova collezione di collane lunghe, essenziali e sottili di S’Agapò è perfetta per chi desidera mixare le collane lunghe anche con quelle più corte: troviamo modelli con ciondoli a forma di luna e stelle, semplici in catenina oppure con perline in stile rosario da abbinare a modelli chunky.

– Laccio Nero con ciondolo in acciaio o con una pietra preziosa è il modello che ci fa immediatamente pensare alla spiaggia: quante volte da piccoline abbiamo acquistato, come se non ci fosse un domani, proprio queste collane, che ora sono trend del momento in versione long, e da abbinare anche ad un bikini!

Come portare le collane lunghe con il bikini: il trend originale lanciato dal Versace

Che le collane lunghe sarebbero state l’accessorio super trendy di quest’estate 2021 ci era stato suggerito dalle passerelle, che non si limitano a renderle protagoniste su abiti, top e maglie, quasi fosse un accessorio integrante dell’outifit, ma anche nelle mise da mare.

Versace osa tantissimo, e ci suggerisce un altro modello, oltre che trend che diventa un vero e proprio gioiello da indossare: una collana che si trasforma anche cintura, da indossare con uno slip bikini a vita alta, o con uno slip a laccetti per un look ancora più sexy. La collana perfetta se quest’anno avete deciso di diventare le dive indiscusse della spiaggia.