Da Bella Hadid a Lily Rose Depp le tendenze moda muovono verso il vintage, e le cuffie con il filo ne sono la prova.

Le tendenze moda vanno e vengono – il vintage e il gusto retrò imperante ne sono la prova più evidente, nel fashion quanto nel lifestyle – e spesso non è che debba passare troppo tempo tra una tendenza e l’altra, anzi può per ironia accadere che accolto un nuovo trend, si preferisca tornare subito al precedente. Protagonista di questa simpatica inversione di tendenza sono le cuffiette con il filo, che in Usa sembrano essere uno degli accessori moda più fashion del momento.

Tendenze accessori 2021: le cuffie con il filo tornano a spopolare negli Usa

Se a prediligere un accessorio sono influencer, modelli e vip, bisogna stare pur certi che di lì a poco scoppierà una mania che diventerà tendenza. In questo caso però si tratta per lo più di un ritorno, tutto americano per adesso: da qualche anno infatti le classiche cuffiette con il filo erano state salutate per la gioia di molti con le airpods wireless, modello pratico e comodo proprio perché risolveva il rischio sempre dietro l’angolo di vedere i fili aggrovigliarsi.

A preferire però quello che sarebbe stato destinato nel corso del tempo a diventare un modello dal sapore vintage, sono stati diversi volti noti americani, che di fashion style ne sanno non poco soprattutto se ad essere una delle ambasciatrici di questa tendenza è Bella Hadid. La modella, fashion addicted nonché donna del mestiere, è riuscita ad abbinare il suo modello di cuffiette bianche alla giacca invernale, perché se vi riesce, abbinare il colore delle cuffiette all’outfit è la chicca che arriva proprio da chi come anche Lily Rose Depp non riesce a farne a meno.

Cuffiette e cuffie con filo lungo: quali modelli scegliere o (ri)scoprire

Se questa tendenza che arriva dagli Usa vi lascia perplesse, siamo certe che non appena visiterete la pagina instagram wireditgirls dedicata esclusivamente a questo fenomeno, con richiami anche vintage da film come Pretty Woman e Pretty Princess, la voglia di tornare a girare per strada con un paio di cuffie o cuffiette con il filo, vi ritornerà molto presto. E sarà anche un sollievo per chi ha cominciato a testare la facilità con cui le airpods possono perdersi, finendo spesso in angoli e posti impensabili.

Così potete andare sul less is more e scegliere le classiche cuffiette con il filo bianche o nere, magari anche in modelli originali con charms, Swarovski o applicazioni fantasiose, così da rendere anche il vostro look giù estroso, anche puntando su modelli semplicemente colorati per richiamare un capo del vostro outfit.

Non solo le cuffiette però, anche le cuffie grandi si riguadagnano la loro fetta di popolarità. Perfette per il post work out, dal colore hi-tech magari come piacciono a Megan Fox, oppure potete (ri)scoprire le più stilose di sempre: le Beats! Ricordate quando il lancio in Italia aveva la colonna sonora e il volto di Justin Bieber?