Non solo taglie, le etichette di Zara riportano diversi simboli per capire come va indossato un capo.

A qualcuno magari sarà sfuggito, meno che alle più attente e appassionate al marchio Zara. Il colosso del gruppo Inditex infatti non si distingue solo per la sua linea d’abbigliamento sempre al passo con le nuove tendenze proponendo una linea più classica al fianco di una più fresca e casual, ma anche per il suo costante impegno a confezionare prodotti che vengano incontro alle esigenze e alle richieste della clientela. Quante volte innamorate di un capo, che fosse una maglia o un pantalone, ci siamo viste indecise su quale taglia scegliere non sapendo se quel modello andasse stretto o largo? Bé la soluzione c’è, ed è più vicina di quanto possiate immaginare e non è chiedere alla commessa, che magari non riuscite a beccare!

Zara: sulle etichette dei capi è indicata anche la vestibilità

Avete ben presente come è composta un’etichetta di Zara? Stiamo parlando di quella striscia di stoffa nera che trovate dietro il collo di maglie, camicie, giacche, e all’interno dei pantaloni lungo il bordo posteriore, e dove trovate la scritta e la taglia, riportata nella versione europea, statunitense e messicana. Se però prestate maggior attenzione, vedrete che in alto a destra c’è un simbolo geometrico.

Se qualcuno fino ad oggi avrà pensato che si tratti di una scelta estetica così per abbellire l’etichetta, o di un’indicazione per i lavaggi o un codice segreto interpretabile e pensato solo per gi addetti ai lavori, sappiate invece che questi simboli sono invece rivolti alla clientela, per guidarli e aiutarli nella scelta di un capo piuttosto che di un altro. Quei simboli infatti indicano la vestibilità, un dettaglio che spesso non è riportato da tutti i brand e che invece nella comprensione dell’effetto che un capo d’abbigliamento può dare al nostro look, è fondamentale.

La vestibilità dei capi: quali sono i simboli sull’etichetta e cosa significano

Siamo certi che svelato questo piccolo trucco al prossimo acquisto in un negozio Zara vi divertirete a fare attenzione a questi simboli: si tratta nello specifico di un cerchietto, sui capi che vestono abbondanti, di un triangolo che indica una vestibilità stretta del capo, mentre il quadrato indica che il capo veste regolare.

Anche se online questo tipo di indicazione non è presente, il sistema trova la tua taglia vi permette di poter selezionare la vostra vestibilità di preferenza, così da sapere insieme ad altri dettagli che vi verranno richiesti, quale sia la taglia più adatta alle vostre esigenze. Quindi non fatevi trovare impreparati e imparate a leggere con attenzione ogni dettaglio di un’etichetta…potrebbero darvi una marcia in più nella scelta di un capo!