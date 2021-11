Quando l’inverno inizia a farsi sentire c’è solo un capo sui cui contare: pronte a scoprire ed acquistare i cappotti più trendy.

C’è più di un motivo per innamorarsi dei cappotti proprio in questo momento. Il primo è che siamo a Novembre ed il tempo, per chi ancora non l’avesse fatto, è più che maturo per iniziare a salutare le giacche autunnali e iniziare a far comparire nell’armadio i primi cappotti invernali. Il secondo è che non manca tantissimo al Black Friday e visto che molto marchi rilasciano sconti in anticipo, l’occasione per acquistare un cappotto nuovo sembra perfetta. Ci sono all’appello dei modelli più trendy i piumini, intramontabili, ma anche bomber e il ritorno del cappotto cammello, classico dal sapore vintage.

Cappotti firmati inverno 2021/2022: i modelli trendy dalle passerelle

Lungo e avvolgente come una vestaglia, sbarazzino e vivace in stile Cappuccetto rosso, l’idea del cappotto che ha sfilato sulle passerelle è quella di un accessorio che non solo ci assicuri calore per resistere alla stagione invernale, ma che sappia raccontare qualcosa anche della nostra personalità e della nostra idea di femminilità. Ecco perché i modelli avvistati sembrano raccontare ciascuno una storia. Quasi regale, estroso, da Alice in Wonderland è il modello black and white a scacchi di Valentino, in versione long o short.

– Il classico dei classici invece non poteva che essere reinterpretato da Max Mara, che fa tornare la voglia di rovistare nel guardaroba di nostra madre e rubarle quel cappotto cammello in stile trench da annodare in vita e da abbinare per un sexy look a prova d’inverno con uno shorts o una minigonna, senza dimenticare un paio di calze marroni che giochino a contrasto, o nude per richiamare la famigerata nuance.

Femminilità però fa rima anche con dinamicità e praticità, che Dolce e Gabbana interpreta puntando sulla comfytudine del piumino, meglio ancora se spaziale nella sua versione silver, ma anche fluo o colorato. E per chi non vuole rinunciare ad una dose pastello di romanticismo, Miu Miu si ispira ai colori di meravigliosi paesaggi innevati, così da sentirsi tra la neve anche se ad aspettarci c’è il traffico della città.

Stradivarius, Tally Weijl, Mango: modelli comfy da acquistare ora e subito, anche scontati

Per Stradivarius il cappotto privilegia quei dettagli che ne delineano lo stile, ma che allo stesso tempo ne preservano la versatilità: un cappotto blazer doppiopetto nero o in cammello in versione oversize è perfetto per l’office look, ma è anche l’abbraccio di cui abbiamo bisogno a fine giornata per concederci un po’ di meritato relax. Per le avventure o una giornata al parco a cui non rinunciare per le basse temperature, il modello da aviatore double face con pellicciotto incorporato ci fa sentire un po’ delle novelle Howard Hughes.

– E se hai la fortuna che dalle tue parti le temperature saranno clementi anche oltre Novembre, Tally Weijl propone una selezione di giacche invernale in stile shacket con sconto del 30%, perfette per le giornate serene e soleggiate, ma anche possiamo indossare anche sotto cappotti oversize più leggeri e impermeabili. In alternativa non mancano modelli morbidi e peluchosi, perfetti per chi ama uno stile casual, sportivo ma ispirato alle ultime tendenze.

– Caldo, avvolgente ma anche impermeabile non ci dispiace! Nel guardaroba invernale perfetto abbiamo bisogno di almeno una giacca o un cappotto invernale che sia a prova di pioggia, e quale modello su cui fare affidamento se non la parka, quest’anno da indossare rigorosamente lunga e dal taglio contemporaneo come proposta da Mango.