D’estate le unghie diventano doppiamente protagoniste. Colorate da mani a piedi, trasformandosi in un colpo d’occhio giocano di contrasti o in pendant con i sandali e magari ancora con gli abiti, soprattutto in vista di cerimonie. La stagione più giocosa dell’anno non può allora che inseguire le tendenze manicure più particolari come le blush nails o quelle più sgargianti che si ispirano ai trend del momento come il barbiecore o il mermaidcore. E non c’è momento migliore, se non quello dell’estate appena iniziata per scegliere una manicure in tendenza che rispecchi la nostra voglia di libertà e leggerezza, in armonia con il nostro gusto personale.

Tendenze manicure estate 2023: blush nails, come si realizzano

Messa da parte le unghie effetto nude che hanno spopolato in primavera, l’ultima tendenza a prova di social è quella delle blush nails, tendenza che accontenta chi ama unghie sofisticate ma dal sobrio tocco eccentrico e che vi permette ancora di viaggiare su colori delicati.

Il trend ha origini orientali ed ha un caratteristico colore ed effetto “rossore”, ricordando moltissimo il blush che aggiungiamo come tocco finale alla nostra base make up: va da sé che le sfumature che possiamo scegliere quindi sono variatissime. Se su Instagram digitate #blushnails, scoprirete che le varianti della tendenza sono tantissime: pink la più desiderata, ma quest’effetto sfumato al centro dell’unghia può replicarsi anche in multicolor.

Realizzarlo è molto facile: si realizza una base con uno smalto nude e si applica poi al centro dell’unghia un blush o ombretto del colore che abbiamo scelto, da fissare con un top coat trasparente.

Fucsia, arancio, azzurro, giallo: le nuance per unghie vitaminiche

L’estate sa di colore, magia, follia. Quale manicure potrebbe rappresentarla al meglio se non quella super colorata e vitaminica che mixa più colori o ne sceglie uno solo esplosivo, così che vivacizzare ulteriormente anche i nostri look estivi.

Tra i colori domina il fucsia su unghie arrotondate e decorate con effetto nude e rifiniture grafiche ondulate che ricordando le onde del mare, l’arancio che ricorda i tramonti del mare ma anche le bevande fresche dell’estate insieme al giallo che ben si abbina alle fantasie floreali o a alle stampe limone. E naturalmente non manca l’azzurro e le sue molteplici sfumature, dal celeste al blu elettrico, ispirate ai cieli tersi e naturalmente al mare.

