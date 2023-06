In occasione di un evento speciale Chiara Ferragni è volata in Francia, sfoggiando uno completo blu notte elegantissimo

Allo scoccare dell’estate Chiara Ferragni ci ha regalato un inspo look da tenere ben presente in vista di eventi speciali o semplicemente per vivere i giorni di vacanza che ci attendono nella maniera più elegante possibile. L’imprenditrice qualche ora fa è infatti volata a in Francia prima delle vacanze familiari in Puglia, destando una certa curiosità nei suoi follower: già sul posto per qualche giorno a Disneyland Paris con i figli, poco dopo eccola pronta per presenziare ad un evento di gala prestigioso con un bran di vecchia conoscenza.

Chiara Ferragni in riviera francese: l’outfit blu notte per l’evento di presentazione Hublot

L’imprenditrice è molto legata al marchio di orologi di lusso Hublot e anche se in vacanza, non poteva mancare all’evento d’anteprima che si è tenuto a Cap Estel. La prestigiosa casa di produzione fondata da Carlo Crocco nel 1980 ha presentato infatti al mondo un orologio nuovo, il Big Bang Unic Sky Blue in edizione limitata.

Per un’occasione così speciale, in un clima di stima ed amicizia – ricordiamo che l’influencer è stata volto per il brand per la campagna world wide nel 2021 – Chiara Ferragni ha incantato presenti e follower con un abito completo blu notte in suede composto da camicia e gonna lunga con ampio spacco sul davanti, ampia e profonda scollatura firmato da Bally, impreziosito al fianco sinistro da una cintura gioiello color oro. Il costo del completo si aggira in totale intorno ai 4800 euro.

A completare l’outfit un paio di sandali bianchi, capelli raccolti, doppi orecchini a cerchio dorati e al polso naturalmente il prezioso orologio azzurro, perfetto per una vacanza mediterranea, proprio come ha scritto l’imprenditrice.

Passione per gli orologi di lusso: quali modelli possiede l’imprenditrice

La passione di Chiara Ferragni per gli orologi di lusso va ben oltre il lavoro: l’imprenditrice indossa molto spesso i modelli da lei scelti e a cui è particolarmente legata. Primo fra tutti senz’altro quello che ritrae Topolino su un quadrante e uno completamente color oro e quadrante in nero, entrambi firmati Rolex.

E naturalmente ci sono i modelli Hublot, come il modello d’oro tempestato di diamanti, il King Gold Diamonds, luminoso e prezioso, che di base ha un costo di 30.000 euro, abbinandoli a look pratici e dinamici oppure in occasioni formali dal contesto elegante. Non mancano nella sua collezione anche orologi Dior, brand anche al quale è fortemente legata.

Riproduzione riservata © 2023 - DG