Colori pop sgargianti, paillettes, texture romantiche e pastellate: i costumi Tezenis 2023 si ispirano all’effervescenza dell’estate

Come immaginiamo l’estate? Sicuramente spensierata e leggera, piena di colori, di tramonti, di aperitivi e tuffi, ma anche di preziosi momenti di relax che si traducono in un solo look: bikini e swimsuit, che anche quest’anno entrano nella nostra lista di must have da aggiungere alla nostra wishlist dei saldi. I costumi della nuova collezione Tezenis rendono indiscussa protagonista la texture. Scintillante, romantica da riviera, iridescente, ricoperta di paillettes, c’è n’è una per ogni occasione e per ogni fashion addicted, anche per chi vuole rispettare l’ambiente.

Costumi moda mare estate 2023: la collezione Tezenis, dai modelli riviera agli scintillanti

La nuova collezione mare 2023 di Tezenis non nasconde l’aspirazione di voler incontrare i gusti di tutte noi, che amiamo spaziare da bikini dall’anima vintage a quelli Y2K, passando per modelli basic che possiamo facilmente abbinare anche a look da sera per creare nuovi look e accostamenti.

Tra questi difficile non innamorarsi dei modelli romantici riviera, con le loro strisce blu e bianche, fiori e limoni, senza dimenticare l’animalier. Classico a pois oppure giallo sgargiante con strisce nere graffianti. Ma per chi ama il glam da spiaggia, sarà difficile resistere ai modelli tempestati di paillettes da completare con copricostumi realizzati in soli strass o parei scintillanti in pendant.

– Tornano quest’anno anche i modelli pop in nuance iridescenti azzurro. silver, lilla, in modelli sgambati, vita alta o swimsuit dal taglio olimpionico, modelli da completare anche con le bodychain, che quest’anno diventano l’accessorio più trendy da spiaggia.

Boho, crochet, denim e microfibra: dai bikini alle swimsuit

Per chi ama I look wilde in stile Coachella, perfetti per I party e I concerti estivi che verranno, Tezenis include nella sua collezione anche le fantasie hawaiane, denim e e patchwork: bikini che possono essere mixati tra loro per giocare ad un beachwear ancora più originale.

– Immancabili le fantasie crochet, in blu, arancio o beige, impreziositi da applicazioni, decorazioni gioiello o in conchiglie o mixate ad un effetto lurex. E per chi invece ama la semplicità, la collezione basic è realizzata in microfibra, con una texture a costine realizzata con filato certificato riciclato ottenuto dalla ri-lavorazione di bottiglie in plastica correttamente smaltite.

