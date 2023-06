Bellissimi ma alle volte estremi e da riservare solo alla sera, ma in passerella le tendenze ci insegnano come rendere casual un abito cut out

Dallo scorso anno l’abito indiscutibilmente più trendy di tutti si chiama cut out: un vestito che presenta spacchi di ogni forma e dimensione per tutto il corpo, così da scoprire in maniera strategica centimetri di pelle, per un effetto sexy, vivace e giocoso. Il desiderio di possederne anche più di uno è fortissimo ma quante di noi si chiedono se poi quei modelli finiscono per essere relegati solo ad occasioni speciali? Sulle passerelle dell’estate 2023 però c’è chi suggerisce come indossare un abito cut out in maniera originale e quotidiana, anche se il modello è audace, lanciando nuove tendenze!

Tendenze estate 2023: sulla passerella di Tibi, lezioni di cut out

La risposta è sempre quella: layering, la pratica originale, sostenibile e creativa che ci regala abiti sempre nuovi mixando i capi che abbiamo, specie quelli basic, salvezza di ogni accostamento cromatico. Sulla passerella estiva di Tibi a New York sono andati in scena infatti gli accostamenti più impensabili ma davvero alla portata di tutte.

Così uno slip dress dallo scollo asimmetrico si indossa con un top crop lucido o magari anche un bikini, giocando su colori complementari anche completamente diversi fra loro. Una soluzione furba e strategica per non rendere off limits anche il cut out più estremo: top, canotte crop, micro bra, saranno quei pezzi basic di cui rifornirsi in vista dei saldi per giocare a creare outfit nuovi dal sapore street, dinamico e sperimentale. Tra i giochi cromatici più estremi, quello di mixare due nuance diversissime tra loro: una neutra, il beige, e una scura, il marrone. Un accostamento che può essere replicato anche tra viola e lilla, un’idea di Amy Smilovic, direttrice creativa del brand.

Abiti cut out, istruzioni per l’uso: il mix and match per indossarli anche di giorno

Così come per gli abiti e i top see-through possiamo ricorrere a micro top o bikini, così anche con gli abiti, i top o le maglie cut out possiamo ricorrere capi strategici che ci permettano di indossare un top o un abito cut out che presenti ad esempio un’apertura laterale in prossimità del seno, ai lati o al centro.

– Su un abito cut out possiamo anche abbinare uno swimsuit sottile oppure un body basic o colorato per giocare anche con i colori. Una soluzione che ci permetterebbe di indossare un modello con tagli a fianchi e spalle anche in occasione di una cerimonia per un look più bon ton.

