D’estate la terra abbronzante si fa amare ancora di più e può donare al nostro make up un plus ancora più elegante, applicata nei punti giusti

Il make up, che sia d’inverno o d’estate, ha bisogno delle nuance giuste, sicuramente, di texture anche, ma soprattutto di una corretta applicazione che va dall’intercettare i punti e i lati giusti. Un discorso che possiamo estendere anche alla terra, per molte di noi croce e delizia: parliamo infatti di un prodotto che non si sostituisce al plus o all’abbronzatura, ma compartecipa della creazione di un effetto armonico su viso e corpo che può regalarci anche effetti sorprendenti con un piccolo trucco da make up artist.

Make up estate 2023: terra bronzer, istruzioni per l’uso

Oggi sappiamo bene che avere un’abbronzatura impeccabile non impedisce di poter utilizzare la terra, anzi questo prodotto può rivelarsi il cosmetico perfetto per sublimare l’abbronzatura grazie alle texture sempre più leggere proposte dai brand cosmetici, che propongono una serie di nuance sfumate che potremo applicare nel corso dell’estate a seconda di come evolverà la nostra abbronzatura.

L’effetto perfezionante delle terre realizzate oggi è ben noto, grazie a una consistenza materica leggerissima composta da polveri micronizzate, a cui si aggiunge anche un effetto soft focus e blur, cioè che nasconde pori e imperfezioni rifrangendo la luce sul nostro volto. Preziosi sono anche i pigmenti che la compongono, che scaldandosi a contatto con la pelle vi aderiscono rilasciando un effetto di lunga durata e un finish realistico. L’effetto segreto invece che può donare la terra è un trucco che arriva direttamente dai make up artist.

La terra bronzer slancia la figura, se applicata sul collo nei punti giusti

Sì, avete letto bene. La terra può anche donare un effetto slanciato alla nostra figura, completando pienamente il nostro make up: un effetto da non sottovalutare se consideriamo che tante saranno le occasioni estive in cui indosseremo abiti dallo scollo ampio. Applicata ai lati del collo e non al centro, la terra bronzer dona un effetto elegante, lasciando che questa parte del corpo appaia più slanciata.

La terra si applica inoltre sulle zone del viso più in vista: fronte, punta del naso, guance e mento, punti che tendono ad abbronzarsi naturalmente perché riflettono la luce solare. Si può terminare anche con un contouring nella zona delle guance, senza dimentica di finire sempre con il blush da applicare con tocchi circolari, perché a differenza di quanto si pensi, dona quel tocco di colore necessario per ottenere un effetto naturale esteticamente più gradevole.

Riproduzione riservata © 2023 - DG