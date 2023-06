Una sposa classica ma attenta alle tendenze contemporanee: il look wedding di Chiara Nasti per le nozze è di raffinata sensualità

Il giorno tanto atteso, desiderato e condiviso sui social è arrivato anche per Chiara Nasti, l’influencer napoletana che ha convolato a nozze con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Un matrimonio da favola dalle location agli abiti, ben tre scelti da Chiara e sfoggiati in momenti diversi, di grande ispirazione per le future spose. Nei suoi tre look wedding infatti c’è uno sguardo ad elementi classici e intramontabili come il pizzo trasparente dell’abito indossato per il momento del sì ma anche dettagli contemporanei che riscrivono le regole delle spose dei nostri giorni. Prendiamo appunti!

Chiara Nasti si è sposata: l’abito indossato sull’altare, un modello da moderna principessa

Il matrimonio si è celebrato nella stessa chiesa che fu testimone nel 2005 delle nozze di Ilary Blasi e Francesco Totti, nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli al Campidoglio a Roma. L’abito indossato dalla Nasti non è stato quello che l’influencer aveva fatto credere di aver scelto ai suoi follower, complice sicuramente la scaramanzia che non abbandona mai le spose.

Il modello metterà sicuramente d’accordo molte e sarà senz’altro un abito da sposa di grande ispirazione: si tratta di un vestito bianco firmato Monique Lhuillier, caratterizzato da una gonna ampia, lungo velo e un corpetto ricamato in pizzo floreale a manica lunga e accollato. Il corpetto però, pur nella sua classicità, ha un elemento contemporaneo che salta immediatamente all’occhio: un bustier con stecche in evidenza. A completare il look un paio di sandali platform altissimi, che contribuiscono ad un ulteriore tocco contemporaneo.

Dopo la cerimonia: due abiti wedding eleganti, romantici e sexy

C’è ormai necessità di prenderne atto: le spose di oggi devono pensare ad almeno altri due abiti da indossare nel corso della festa di nozze e Chiara Nasti ne ha dato ulteriore conferma di una tendenza vip che si perpetua dallo scorso anno. Se c’è chi preferisce un modello due o tre in uno, c’è chi come l’influencer pensa proprio ai cambi d’abito.

Così per il ricevimento, quando la sposa desidera solo rilassarsi e star comoda, Chiara ha scelto un modello a sirena see-through in pizzo con ampia coda, bustino dall’ampia scollatura e guanti in pizzo con fiocchetti. Un look vezzoso e delicato per il quale non ha voluto rinunciare ad un tocco più sexy ma sofisticato, firmato dal luxury brand Berta. Un mood che ha conservato anche per il momento del taglio della torta: torna il bustino, strutturato e con stecche e coppe enfatizzate da texture in seta, gonna modello sarong e guanti lunghi in seta e capelli raccolti in un ampio chignon, da elegante diva.

Riproduzione riservata © 2023 - DG