Nel guardaroba estivo cappello e stivaletti texani sono i due must per inseguire una tendenza che è già virale: la coastal cowgirl

L’anno scorso la tendenza virale imperante era quella della coastal grandmother, adesso invece dal boho raffinato e rilassato si passa a quello più wilde, con la coastal cowgirl che su Tik Tok è già virale. Spopolano tutorial e post su Instagram dove non solo le celeb si divertono a rincorrere e reinterpretare la tendenza, ma piovono consigli su quali siano i capi indispensabili per confezionare un look che anche se non total, abbia pochi ed essenziali must have per interpretare questo stile. E il film di Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling non si risparmia sull’argomento, tanto che nelle capsule dedicate alla bambola più amata di sempre non mancano capi in stile texano per lui e per lei.

Tendenza estate 2023: il coastal cowgirl secondo Stella McCartney

A differenza dell’altra tendenza in circolazione, quella delle tomato girl che ci invita ad indossare capi dalle texture floreali e fruttate, abiti romantici over a avvitati per ritrovare la serenità delle estati mediterranee degli anni ’50, la coastal cowgirl nasce per gioco e divertimento. In realtà si tratta quasi del consolidamento di una tendenza che si era già avvistata in passerella e nelle campagne moda.

Da sempre brand che abbraccia una linea che viaggia tra ispirazione sportiva, comfort e boho, Stella McCartney di recente aveva proposto sui social accessori e abiti dall’allure wilde, soprattutto borse in camoscio ad effetto animalier e abiti asimmetrici e leggeri come una seconda pelle, privilegiando outfit che lasciavano emergere la sensualità dello stile. Non a caso infatti una delle ultime campagne moda è stata scattata in una fattoria, complice anche la sfilata invernale Horse Power ambientata in un maneggio. Ispirazione già presente nella collezione estiva, che tra i suoi capi icona di stagione propone un pantalone in denim e pelle.

Look coastal Cowgirl da copiare: quali sono i must have per realizzarlo

Il look coastal cowgirl è molto semplice da realizzare, basta assicurarsi di avere nell’armadio i pezzi giusti e accostarli in maniera strategica. Un pezzo chiave che è must have anche di quest’estate è il gilet crop, un capo che ancora una volta si dimostra molto versatile: anche nella scelta della nuance infatti, possiamo giocare anche su colori come il fucsia andando oltre i toni neutri. Il look di Margot Robbie nel film Barbie ad esempio, non è tutto da copiare?

– Un altro capo indispensabile per essere delle vere cowgirl sono i pantaloni a zampa, vita bassa o vita alta, meglio ancora se siano bicolor o magari con decorazioni stringate, a cui possiamo aggiungere una cintura dalla fibbia importante.

– Le varianti di questo look sono davvero tante, perciò state pur certe che troverete sicuramente qualcosa nel vostro armadio che vi permetterà di realizzare il vostro look da sceriffo. Ad esempio gli shorts o i bermuda, a cui abbinare una semplice t-shirt o un top e naturalmente un ampio cappello a falda larga. Non dimenticare di completare anche con accessori come foulard o bracciali in argento o oro da mettere al braccio, per rendere il look più personale e femminile.

Last but not least naturalmente, un paio di stivali texani: poco importa che siano lunghi o che arrivino alla caviglia, sono loro il dettaglio che fa la differenza, anche se sceglierete di indossare un romantico abito boho abbinato all’iconico cappello.