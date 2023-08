I sandali tendenza dell’estate 2023 sono minimal e comodi: così le flip flop diventano le it-shoes più desiderate

Se da un lato ci sono sandali flat gioiello, con tacchi a spillo, design e tomaie sofisticate che creano veri e proprio giochi di stile per avvolgere i piedi, dall’altra c’è la tendenza imperante e disimpegnata di vestirsi eleganti ma affidarsi ad un semplice paio di flip flop. Così le infradito notoriamente relegate al guardaroba da vacanza si sono trasformate nell’arco di poco tempo – complici le celeb come Jennifer Lawrence in prima linea che le ha indossate sul red carpe di Cannes – nei sandali più desiderati dell’estate 2023. Il trucco c’è e non sfugge: saperle abbinare furbamente e vi spieghiamo come.

Tendenza moda estate 2023: i modelli infradito più trendy della stagione

Partiamo dai modelli. Per quanto in occasione della Copenaghen Fashion Week ad aver attratto l’attenzione l’esigenza di comodità delle modelle siano stati i modelli più classici delle Havaianas, c’è da dire che i modelli di flip flop in tendenza quest’anno meritano particolare attenzione per la loro evoluzione sempre più ricercata.

Le stesse Havaianas si impreziosiscono di glitter, di sfumature tie-dye, che appare immediatamente spontaneo vedere questo modello come quasi un peccato indossarlo solo in spiaggia o relegarlo alle vacanze. Su un pantalone cargo o su una minigonna a pieghe riesce ad adattarsi magnificamente come un sandalo flat.

Occhio che anche Crocs scommette sulle infradito, che riprende i classici modelli in cuoio realizzati nel morbido e confortevole stile e materiale del brand: una vera e propria trendy novità a cui nessun fashion addicted può sfuggire per cavalcare questa tendenza con stile.

Come abbinare le flip flop per look casual e sofisticati

Non pensiate che gli aggettivi casual e sofisticato possa stridere con il termine flip flop. Questo pregiudizio infatti viene sdoganato proprio dall’attenzione con cui le infradito si abbinano a capi casual: pantapalazzo, denim, gonne velate midi, dress leggeri e boho, elevano anche il modello più semplice, che così appare in armonia con l’accostamento, quasi una naturale necessità di comodità anche se la destinazione non è la spiaggia.

– Mary Kate Olsen ad esempio le indossa in chiave street, scegliendo un modello minimal in nero che si abbina ad un jeans skinny, canotta in nero e in bomber leggero estivo in giallo. Un look informale e disinvolto per una tranquilla passeggiata di sera in piena comodità.

– I colori basic infatti sono i più versatili da abbinare anche su look più sofisticati: ad esempio su un completo shorts e canotta con blazer, firmando così un total black elegante per vocazione e che renderà le vostre flip flop come un normale sandalo in pendant. Puntare su una sola nuance è infatti un tocco molto furbo per elevare le nostre infradito.