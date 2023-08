Anche gli accessori cavalcano la tendenza fashion degli anni 2000: l’eyewear ripropone i modelli iconici a mascherina o rettangolari

Quest’estate c’è aria di novità anche nella moda eyewear. A darne conferma e certezza i modelli che le celeb indossano in vacanza: meno montature, più colori e soprattutto il grande ritorno dei modelli che hanno fatto la storia degli occhiali da sole negli anni 2000. Se siete stati così lungimiranti da pensare che quei maxi occhiali fascianti a mascherina o quelli rettangolari e sportivi sarebbero un giorno tornati di moda, avete fatto bene a conservarli perché è l’occasione giusta per tornare a sfoggiarli. In caso contrario, ripassiamo i modelli più trendy del momento riveduti e corretti e lasciamoci ispirare dalla tendenza imperante per scegliere quelli più adatti ai nostri outfit.

Tendenza occhiali da sole anni 2000: i modelli di Dolce e Gabbana, Oakley, Carrera

Come è accaduto per molti capi e accessori, gli occhiali da sole senza montature, colorati e avvolgenti, che un po’ ricordano quelli da montagna e un po’ ci fanno pensare ad un look spaziale, si erano avvistati molto prima di quest’anno in passerella.

A tirarli fuori dopo diverso tempo sono stati Dolce e Gabbana durante la sfilata autunno/inverno 2021, scintillante e spaziale, con tanti dei capi che avrebbero poi ufficialmente decretato il ritorno della moda anni 2000. I modelli del duo di stilisti vanno da quelli completamente scuri in nero a quelli semitrasparenti in fumé, giocando tra mistero, seduzione e divismo. Con l’esplosione dei colori pop non mancano anche sfumature iridescenti.

Più grandi sono e più sei trendy, questo sembra essere il motto degli occhiali proposti in questa stagione: degli anni 2000 perdura lo stile fortemente sportivo, che gioca anche su modelli con e senza montatura e voluminosi, un po’ biker style, come quelli proposti da Carrera.

Si diverte a sperimentare invece Oakley, i cui modelli dichiaratamente ispirati a quelli da montagna, sono anche mascherine che creano nuovi design geometrici, dove la lente si ridimensiona lateralmente e si allunga frontalmente. La montatura è solo ad un lato, quella che poggia sul viso.

I modelli rettangolari: la linea sporty chic di Chiara Ferragni Brand, Vogue

L’estetica dei modelli più trendy della stagione estiva si propone ad ogni modo per essere quanto più genderless possibile, rispolverando anche quelli in stile Matrix: lenti rettangolari, tonde e bombate, vengono unite da tratti metallici minimal. La montatura è quasi inesistente e se c’è è sottilissima e in metallo: nella collezione di Chiara Ferragni Brand ad esempio è un gioco di contrasti tra oro e verde.

– Il modello si evolve quindi anche in chiave sporty chic e meno hi-tech, in un design che anche nella scelta dei colori è ora un tuffo nel vintage come nella proposta di Vogue, dove ora viene anche reinterpretato in modelli più squadrati e dalla montatura molto più evidente. Un’inaspettato mix tra il design a mascherina e i modelli con lenti rettangolari.