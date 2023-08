Must have più indossato degli anni 2000, i pantaloni a vita bassa sono tornati nell’estate 2023 e sfidano la vita alta.

Con lo scoccare dell’estate la voglia di scoprirsi aumenta sempre di più, in un gioco di sensualità e di necessità per lasciare respirare più centimetri di pelle possibili. In quest’estate 2023 tra i pantaloni i modelli a vita bassa non cedono posto a quelli a vita alta, così dopo aver ufficialmente invaso le collezioni primaverile non potevamo dubitare che proprio con l’arrivo dell’estate diventassero un trend da riporre nei cassetti delle tendenze più hot del 2023. Tra celeb che cedono al loro fascino, le passerelle che li approvano e la voglia di (ri)vestirsi delle Y2K vibes, abbiamo quindi bisogno di riscoprire questo modello e indossarlo con classe e bon ton.

Pantaloni a vita bassa estate 2023: come abbinarli

Esattamente come le ugly shoes, anche la vita bassa ha sempre generato numerose contraddizioni e pochi umori felici: questo tipo di pantaloni infatti, dai cavalli bassi maschili che spingevano la vita a stabilizzarsi a metà sedere ai modelli femminili che lasciavano vedere gli elastici degli slip senza alcun remora, sono stati etichettati come poco eleganti se non addirittura volgari.

Il revival 2023 di questo trend sta cercando però di ingentilire i pantaloni bassi, provandoli a riabilitare in una chiave contemporanea più attenta a mostrarne la versatilità, invitandoci a scegliere come indossarli a seconda dell’occasione. Se in primavera magliette a body, t-shirt over e blazer su top crop sono stati di aiuto per includerli in un dress code più ricercato, d’estate con top crop e corsetti che lasciano scoperto l’ombelico, l’operazione diventa più complicata e abbiamo bisogno di capire quando osare e quando no.

In occasioni formali il suggerimento su come indossare questo modello, così come anche gonne lunghe e mini è quello di scegliere una lingerie raffinata che esca dai pantaloni, così come abbiamo visto negli outfit Miu Miu indossati dalle celeb e nella campagne moda lanciate dal brand. Diversamente, in vista di party o serate estive in location casual e disimpegnate, l’unico suggerimento è quello aggiungere sempre una cintura, che tenderà a dare ai pantaloni una maggiore stabilità ed eleganza.

Da non sottovalutare anche top e canotte a body, che potranno essere gli alleati perfetti per indossare questo modello anche un ufficio: basterà una camicia o un blazer di lino per un look elegante, raffinato e anche trendy.

Look inspo estate 2023: come indossano la vita bassa Hailey Bieber, Chiara Ferragni, Victoria Beckam

Le modelle più amate dalla Gen Z hanno senz’altro contribuito a sdoganare la moda dei pantaloni a vita bassa ed in testa a tutte c’è Hailey Bieber, fervente amante dei pantaloni cargo a vita bassa: da lei possiamo rubare un piccolo accorgimento a cui la modella e influencer cerca sempre di fare attenzione, cioè scegliere sempre top e maglie ben proporzionate. Così indossa maglie e top, crop quanto basta per lasciare intravedere giusto qualche sentimento di pelle. Casual e street, da indossare senza il rischio di esagerare.

– Furbo invece l’accostamento di Chiara Ferragni, che ci svela il trucco più vecchio del mondo: maglietta o canotta da nascondere dentro i pantaloni. L’effetto è anche molto dinamico, lazy e disimpegnato, perfetto anche per il mare abbinato ad una canotta see-through che lasci intravedere un bikini o un top crop.

– Ai tempi delle Spice, Victoria Beckham era indiscussa fan dei pantaloni a vita bassa ed è da un suo vecchio look che possiamo rubare un escamotage per indossarli. Molto simile al trucco di Chiara Ferragni ma effetto decisamente diverso: l’ex Posh Spice, abbinava ad un modello a vita bassa dal taglio sartoriale un’essenziale t-shirt bianca over da mettere nei pantaloni: un lazy look che fa subito pronte per la partenza!