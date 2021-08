Per valorizzare il viso si parte dal make up e si termina con la scelta della scollatura giusta: provare per credere!

Come ci si prende cura della propria bellezza? Cominciando dallo studiare la nostra immagine, i nostri punti deboli e i nostri punti di forza, entrambi da amare perché è il loro mix a renderci uniche! Inoltre ogni dettaglio, un vestito, un make up possono fare la differenza se pensati per valorizzare la nostra bellezza. Per esempio, sapevate che spesso le star scelgono – o magari gli stilisti scelgono per loro – un vestito con una scollatura precisa perché meglio si adatta ad un certo viso?

Questo piccolo trucco – perché sappiamo che dopo la nostra mini lezione inizierete a scrutare e scegliere gli abiti con altri occhi – comincia con il riconoscere la propria forma del viso e optare per la scollatura che più si addice alla nostra face shape. Ecco tutto quello che c’è da sapere!

Scollatura per visi ovali: a V, a U, corta o a girocollo

Sì, la verità è che la face shape perfetta è quella di bellezze come Monica Bellucci, Jessica Alba e Megan Fox: si tratta del viso ovale, con porzioni del viso regolare, perfettamente simmetrico e caratterizzato dall’assenza di zone sporgenti, insomma è il volto che viene definito come ideale e che ha la possibilità di scegliere e giocare con moltissime scollature.

C’è solo qualche dettaglio da osservare con attenzione e tener presente: se il collo è corto meglio scegliere scolli a V e ad U, che tenderanno così ad allungarlo, se il collo invece è lungo le scollature corte o a girocollo sono la scelta migliore per evitare spiacevoli effetti. Se invece siete doppiamente fortunate e avete il collo regolare, a voi la scelta della scollatura che vi piace di più!

Scollatura per viso squadrato: no al collo alto, si a scollature profonde

Un viso spigoloso dove la mascella è posta ben in risalto sulla stessa linea di mandibola e tempie, viene definito squadrato, come quello della bella e bravissima attrice Keira Knightley: per valorizzarlo va addolcito, allungato leggermente e vanno smussate linee e tratti netti.

Se ad alcuni accorgimenti ci penserà il trucco, noi possiamo fare la differenza nel puntare su scollature che siano molto profonde, con scollo a V o ad U, dimenticandoci top senza scollo e maglie a collo alto, che vanno decisamente bandite. Gli scolli devono essere verticalizzanti, evitando quanto più possibile di enfatizzare la mascella.

Scollatura per visi tondi: verticalizzanti e monospalla

Se il vostro viso è come quello di Kirsten Dunst e Selena Gomez, guance piene e linee morbide, si tratta di una face shape tonda: non semplicissima forse da gestire, altezza e larghezza si equivalgono quasi, ma sappiate che è il viso che invecchierà lentamente rispetto agli altri. Non merita quindi di essere valorizzato al meglio?

Slancio e definizione, sono le due qualità di cui abbiamo bisogno per impreziosire il nostro viso tondo, evitando scollature corte o a girocollo, super consigliate invece le scollature verticali a V o ad U, ma anche quelle in diagonale di top ed abiti monospalla, daranno la giusta luminosità al volto. E se proprio il collo alto non potete evitarlo, attenzione ai dettagli: una maglia a righe, un blazer con reverse sottili o una collana lunga sapranno fare la differenza.