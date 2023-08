Tra gli abiti tendenza dell’estate 2023 è impossibile non innamorarsi dello chemisier, trendy e super versatile

In fondo non si tratta che di una camicia lunga modellata da accessori, design ricercati, forme che baciano e valorizzano la nostra silhouette, eppure lo chemisier è uno di quegli abiti tendenza di cui non possiamo fare a meno nel corso dell’estate. Se un tempo era in competizione con il caftano da spiaggia, adesso questo leggiadro e versatile capo è entrato anche tra gli abiti da sera, impreziosito da tessuti trasparenti, lunghezze dritte o asimmetriche, corto o lungo, naturalmente votato per stare bene a tutte. Nel guardaroba da spiaggia, in quello da sera o in quello casual, avremo bisogno di almeno tre modelli per vivere a pieno con armonia e romanticismo quest’estate.

Tendenza abiti 2023: chemisier da sera, i look inspo delle celeb

In occasione di eventi e kermesse sono tantissime le star che hanno scelto di indossare un abito chemisier da sera. Morbido e avvolgente, magari in seta oppure in trasparenza, da stringere in vita con una cintura preziosa oppure semplicemente in stoffa e già integrata all’abito, non sottovalutiamo questo modello anche in vista delle prossime cerimonie e matrimonio. Un dress fresco e molto stiloso!

A proporne una versione da riviera e personalizzata, che ruba anche il trend pantalone+abito dagli anni ’90 è stata Cate Blanchett a Cannes: l’attrice ha scelto di indossare un lungo chemisier a righe alla coreana, impreziosito da applicazioni floreali 3D, in pendant con un pantapalazzo over della stessa texture, decorato con strass. Il dettaglio wow è la cintura in pelle nera per metà e con fiori gioiello dall’altra.

-Tra i modelli hot del momento non può mancare all’appello lo chemisier trasparente e total black da abbinare ad uno slip dress, come il modello scelto dall’attrice Liliana Fiorelli, un modello che ci permette anche di giocare con un look da giorno se abbinato ad un “underdress” più colorato. E a proposito di colori, il più frizzante lo indossa Hilary Duff in un total look in rosso, scegliendo uno chemisier che si compone di una gonna dal tessuto cut out e tagliata a quadri.

Anche al mare in chemisier: i modelli da abbinare ai look beachwear

Lunghissimi e dalle texture multicolor e decorate, sono invece gli chemisier pensati per il mare, da abbinare non solo al bikini o ad uno swimsuit ma anche semplicemente da indossare come abito casual o da sera in vacanza. I modelli più sofisticati sono quelli dalle texture elaborate, come i modelli proposti da Parah e che possiamo indossare sia al mare, sia convertire come dress da sera per party estivi.

– Essenziale, dai colori basic o trendy come il fucsia, lo chemisier da mare secondo Calzedonia è un capo che si indossa al volo al motto di less is more: da abbinare ad un bikini in pedant o da riconvertire la sera con un jeans con una cintura o da portare sbottonata con un crop top che si lascia intravedere, la texture in lino celebra la leggerezza dell’estate.