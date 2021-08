Party, cene o giornate da trascorrere in pieno relax, ma con l’outfit giusto in mood Ferragosto.

15 Agosto, probabilmente una delle date più amate in ogni estate. Ferragosto è un momento di festa per chi non ha ferie, ma sa che almeno in quella giornata potrà godersi un po’ del mood spensierato dell’estate. Una cena, un aperitivo o un party da organizzare per chi è già in vacanza e avrà la possibilità di trascorrerlo lontano dal caldo della città.

Una festa che sa d’estate, di gavettoni sulla spiaggia e che ci invita a vivere a pieno l’holiday mood, qualunque sia la durata delle nostre vacanze. E se non sapete cosa mettere, ecco qualche outfit da improvvisare per chi cerca un tocco colorato e wilde, oppure accostamenti chic soprattutto in vista di un party.

Ferragosto, cosa indossare: abiti multicolor e scintillanti, boho style

L’estate da sempre è scoprirsi, il diktat degli stilisti infatti all’arrivo della bella stagione infatti è quello di mettere in mostra gambe e braccia con shorts e mini dress, e Ferragosto ci sembra l’occasione migliore grazie anche alle temperature caldissime. Ma un dettaglio da non sottovalutare, a meno che non ci siano dress code prestabiliti, è esagerare con i colori.

– Multicolor e tie-dye, ma anche stampe floreali e tropicali sono una vera e propria celebrazione dell’estate e della sua bellezza, e non c’è periodo migliore per sfoggiare lo stile boho, un mix and match di texture in cotone ed uncinetto, ma anche jeans, bikini, shorts e mini. Uno stile libero, da personalizzare e che richiama le suggestioni della summer of love degli anni ’70, e che predilige un mood leggero, nello spirito e nei tessuti. Scegliere un abito lungo che sappia mixare tutte queste suggestioni non potrà che eleggervi ufficialmente come le queen del Ferragosto.

– E visto che Ferragosto è anche serata di party oltre che di cene, se volete conquistare la pista da ballo accostate al multicolor anche le paillettes, per un effetto irresistibile time to shine. Il dettaglio boho? Puntate su accessori dall’appeal tribale, basterà quello. E per le scarpe, un tacco medio e sandali gioiello andranno benissimo: mettiamo da parte tacchi vertiginosi e lasciamo che sia vacanza anche per i nostri piedi.

Aperitivo o cena di Ferragosto: look bon ton e chic in pizzo sangallo e crochet

No, tranquille, non stiamo per suggerirvi abiti dritti e stretti che non vi faranno respirare, anzi vogliamo mostrarvi come puntando su abiti più romantici e meno eccentrici, si possa realizzare un look chic e bon ton per aperitivi o cene di Ferragosto, occasioni gradite a chi non è una fanatica della movida e della pista da ballo.

Rubiamo allora l’anima soft dello stile boho, concentrandoci su abiti in pizzo sangallo dalle nuance chiare e delicate, oppure su outfit in crochet, che si tratti di abbinare un top ad una gonna lunga, oppure un bikini ad una jumpsuit che lasci scoperto il décolléte. Le espadrilles, sia in platform, sia con la zeppa, completeranno il nostro look wild and free.