Molto più di un capo basic, il top nero è in cima alle tendenze della stagione estiva 2023, indispensabile nel guardaroba quanto in valigia

Mai sottovalutare un capo basic e quanto possa essere strategico per realizzare dei look essenziali ma anche sofisticati. E se avrete fatto caso che un semplicissimo top nero, regular o crop, è diventato il modello preferito su cui influencer, celeb e modelle, puntano per non sbagliare mai in materia di look estivi, facendolo svettare tra le tendenze, allora sì. Questo capo diventa un must have su cui scommettere e puntare seriamente per look layering, casual o eleganti, dell’estate in corso.

Tendenze estate 2023: il top nero, in pizzo, sportivo, basic, crop, i modelli più cool dalla passerella

A confermare che se non abbiamo un top nero in armadio e in valigia, quest’estate non andremo da nessuna parte sono state le passerelle e le campagne moda dell’alta moda, che lo propongono spesso in look total black o da abbinare al denim, in una sexy versione corsetto stilizzata come quello di Versace.

– Il modello corsetto piace anche a Dolce e Gabbana, che lo propongono in chiave più classica con lo scollo a cuore e rifinito da una texture floreale effetto seta, quasi come rubato al cassetto della lingerie, abbinato anche in questo caso a degli skinny jeans.

– Più audace e meno romantica la versione di Tom Ford, che abbina un modello ultra crop ad una gonna asimmetrica e stringata in un total look in pelle, mentre Michael Kors gioca sulle doppie texture, abbinando un classico top nero canotta a costine in maglia ad una gonna ballerina dalla texture liscia.

I look inspo di Hailey Bieber, Chiara Ferragni, Emily Ratajkowski

La facilità con cui questo pezzo chiave del guardaroba si abbina facilmente è tutta nella passione che ritroviamo per questo capo da parte di influencer, celeb e modelle, che ci mostrano come abbinare strategicamente modelli diversissimi.

– Originale ed eccentrico uno dei modelli scelti quest’estate da Chiara Ferragni per il suo viaggio a Disneyland: un modello crop halter neck con scollo al cuore evidenziato proprio da un cuore morbido e voluminoso rosso. Il look realizzato dall’imprenditrice è un total black completato da un pantalone flare, che lascia spiccare le sneakers bianche.

– In effetti il top nero così come i look total black sono perfetti se vogliamo far spiccare gli accessori oppure capispalla, come nel look serale sfoggiato da Emrata, che sceglie un top nero super crop in versione scaldacuore abbinato ad una giacca rossa con dettagli peluche.

– Decisamente più classico invece l’accostamento di Hailey Bieber che punta su un look sportivo e comodo composto da top nero a canotta e pantaloni modello cargo bianchi: un outfit che si completa con coprispalle lungo o corto.