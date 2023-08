Non solo va rivisto e riadattato il nostro abbigliamento ma anche i nostri capelli: per sopravvivere al caldo le tendenze hair propongono acconciature ad hoc

Di recente abbiamo passato in rassegna i look anticaldo che con un’accurata scelta di tessuti e capi traspiranti ci aiuteranno a sopravvivere alle alte temperature, ma di certo non possiamo dimenticare che anche i capelli sono un dettaglio da non sottovalutare. Sia che si abbiano i capelli lunghi o un bob, per sentire quella piacevole frescura dietro il collo ed evitare un’eccessiva sudorazione in una zona del corpo molto sensibile anche alle variazioni di temperatura – specie quando passiamo ad un luogo climatizzato all’esterno, c’è bisogno di un’acconciatura che sia comoda e facile da realizzare. E le tendenze hair dell’estate 2023 hanno pensato anche a questo.

Tendenze hair estate 2023: lo chignon, l’ evergreen rivisitato e amato dalle celeb

Se scrollate sul feed Instagram delle celeb più seguite, dalle influencer alle star, vedrete che c’è un’acconciatura che su tutte si riconferma ad ogni anno essere la più amata: lo chignon. Un look che viene dalla danza classica e che molte ex ballerine classiche ricorderanno essere realizzato con precisione e pulizia grazie all’utilizzo delle forcine.

Ma lo chignon da portare come acconciature tutti i giorni è un’altra storia. Seppur ci sono delle tecniche per realizzarlo al meglio, è anche vero che si preferisce realizzarlo un po’ come viene, semplicemente arrotolando i capelli su stessi, magari lasciando qualche ciocca libera e giocando sull’effetto spettinato. Un po’ come quello a cui ci ha abituato Hailey Bieber, che anzi, sceglie di donargli un effetto bagnato e trasformarlo in una raffinata acconciatura da sera.

– Non è la sola a farne una trendy acconciatura da sera. J.Lo, da sempre fan dello chignon spesso incorniciato da un paio di orecchini a cerchio, gioca ad un’acconciatura semiraccolta, dove lo chignon si perde tra una cascata di ciocche spettinate. Un effetto elegante e sofisticato.

Lo chignon perfetto e rigoroso però si può facilmente ottenere: una volta realizzato il nostro chignon basterà infatti fissarlo con gel e lacca, due ciocche per incorniciare il viso, dritte e fissate con lacca e avrete la vostra acconciatura armoniosa e ordinata come quella sfoggiata da Chiara Ferragni all’ultima Paris Fashion Week.

Coda di cavallo, alta e bassa: l’altra acconciatura complice delle alte temperature

Con il ritorno dell’estetica anni ’90, le tendenze hair premiano anche la coda di cavallo, da sempre una delle acconciature più facili da realizzare in assoluto. Regina della tendenza in questo periodo è Dua Lipa, che l’ha scelta sia nel tempo libero che in occasione di eventi: la sua preferita è quella molto alta che spesso nasconde l’elastico con una ciocca di capelli che rende uniforme l’acconciatura.

A volte sceglie di rendere vaporose e aprire le ciocche, altre volte ancora le abbiamo visto preferire una coda classica e ordinata dall’effetto bagnato. Sceglie invece in più di un’occasione la coda di cavallo bassa Valentina Ferragni, spesso impreziosita da applicazioni gioiello o semplicemente raccogliendo i capelli ondulati, per un effetto più dinamico.