Dalle più impegnative a quelle fai da te, non possiamo andare in vacanza senza le water nails, la manicure ispirate all’acqua

Il nostro viaggio tra le manicure più trendy del momento si sofferma su quelle che più di tutte sembrano essere le più curiose e attinenti di stagione. Se da un lato c’è chi predilige le nude nelle loro molteplici varianti, dall’altra c’è chi in occasione delle vacanze e con più tempo a disposizione vuole cimentarsi nella creazione di unghie particolari e fai da te o magari rivolgersi ad una professionista che possa esaudire il sogno di avere unghie da celeb. Le ultime, ma in realtà avvistate per la prima volta in tempi non recentissimi, sono le water nails. Quale momento migliore per realizzarle o farsele realizzare prima di partire per le vacanze?

Manicure estate 2023: da Kim Kardashian ad Hailey Bieber impazzano le water nails

La primissima volta che le prime water nails sono state avvistate era sul Red Carpet del Met Gala 2019: a sfoggiarle fu Kim Kardashian, realizzate da Tom Bachik, ormai star consolidata della nails art e seguitissimo su Instagram. Piacquero tanto ma così extra lunghe e delicate, non divennero virali, considerate troppo difficili da replicare non generarono neppure un tutorial.

Allora Kim le chiamò nail drip e in effetti erano una versione più glam del teen attuale. Oggi prendono il nome di water nails, sono più pop, sgargianti e su Tik Tok naturalmente sono già leggenda, ma in una versione riveduta e soprattutto più friendly che si ispira proprio ai riflessi dell’acqua e al colore delle onde, facendo del blu e dell’azzurro i colori principi. Ad averle rilanciate è stata Hailey Bieber e la sua nail artist, Zola Ganzorigt ha svelato l’arcano mistero di come si realizzano condividendo su Instagram un tutorial accessibile a tutti che spiega come replicarle.

Le varianti però sono tantissime: non solo in azzurro, perché potremmo lasciarci ispirare anche dal mermaidcore e optare per un profondo blu che ricordi il colore dei fondali degli abissi. Un effetto che curiosando sul profilo Instagram di Tom Bachik, possiamo ritrovare anche tra alcune delle sue trascorse proposte, così da personalizzare il nostro water nails.

Come realizzare le water nails: gli essenziali e i trucchi fai da te

Su Tik Tok ci sono diversi tutorial su come possiamo realizzare le water nails, mentre su Instagram inserendo #waternails non mancano certo le ispirazioni. Darvi un occhio è molto utile per comprendere quale può essere l’effetto che possa incontrare di più il nostro gusto

Un trucco è quello di utilizzare lo smalto semipermanente come un top coat finale per ottenere un effetto lucido e dia maggiore spesso alle unghie: con l’aiuto del dotter, dopo aver fatto asciugare le unghie sotto la lampada, potrete rifinire con un gel trasparente che riproduca le gocce. Il top coat darà poi un tocco finale di rifinitura.

Per chi cerca un effetto meno sofisticato ma comunque d’effetto, la strada più semplice è quella di applicare delle gocce in silicone che andranno applicare poi con una pinza oppure acquistare set di gocce adesive che una volta asciugato lo smalto si applicheranno sull’unghia. Una soluzione facile e veloce che con il solo acquisto di uno smalto azzurro o blu vi permetterà di realizzarle comodamente a casa.