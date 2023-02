Spopolano le unghie nude e lipgloss, ma le inglesi amano quelle ancora più naturali e minimal: la manicure del 2023 piace essenziale

Le nostre unghie e nulla più, ovvero Your nails but better. Una tendenza che va davvero presa alla lettera: non significa che non avremo più bisogno di andare dall’estetista ma torneremo a casa con una manicure essenziale, nude, rosata, estremamente minimal. Lo stile che generalmente abbiamo adottato spesso in occasione di cerimonie, delicato e raffinato, è stato eletto dalle inglesi come il più trendy di quest’anno. E se qualche giorno fa vi parlavamo delle unghie naturalmente scintillanti grazie all’effetto lipgloss, adesso torniamo alle nostre unghie così come sono: naturali e ben curate, perché è sempre da quest’ultimo punto che si parte.

Manicure inverno 2023: la tendenza #yournailsbutbetter spopola su Instagram e TikTok

Se provate a scrivere su Instagram l’#yournailsbutbetter vi ritroverete un feed pieno di unghie semplici, rosate, nude ma estremamente raffinate e curate. Si portano lunghe o corte ma ben limate, dalla forma ovale ben valorizzata, lo smalto c’è ma non si vede e ricordano tantissimo la manicure delle royal lady ,d’altronde la tendenza si conferma essere tutta inglese. I colori sono pastello, delicati, raffinati, invisibili ma non del tutto, quasi si fondono armoniosamente con il colore naturale delle nostre unghie.

Tra le star questo minimal trend già spopola: Selena Gomez lo sceglie come daily look, Margot Robbie per i Golden Globes ha scelto un nude leggermente rosato in armonia con l’abito sfoggiato sul red carpet e ha giocato sulla forma, leggermente squadrata e a punta. Sì, perché un motivo in più per amare questa manicure c’è oltre alla facilità e velocità di realizzazione: valorizzare o giocare con la forma delle unghie, senza lasciare che venga oscurata da nuance forti e vivaci.

Unghie nude o rosate minimal: come si realizzano

La base è il principio. Per realizzare questo tipo di manicure – facile da fare anche a casa da sole – è importante che venga valorizzato l’aspetto sano e curato delle unghie: oltre quindi a prendersi cura delle cuticole e utilizzare prodotti che ammorbidivano le unghie – un olio ad esempio o prodotti specifici per la manicure -, è essenziale saper usare bene la limetta in cartone o vetro, così da poter lavorare sulla forma squadrata o tonda secondo la tendenza.

L’unghia va poi curata con uno smalto fortificante che faccia da base, si ammorbidisce con una crema mani e poi si passa al top coat: lattiginoso, non troppo rosato, scegliete una nuance che possa ben mimetizzarsi con il colore delle vostre unghie. Generalmente bastano due passate a seconda del colore e di quanto vogliate enfatizzare l’effetto nude e glow. E quando ci avrete preso la mano, potete osare anche con un micro french tridimensionale: le fanatiche del nude lo adoreranno!

