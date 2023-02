La gaffe di Aurora Ramazzotti all’inizio della relazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: ecco cosa aveva detto

Michelle Hunziker ha raccontato in passato a “DiLei” un retroscena inaspettato sulla relazione tra lei e Tomaso Trussardi: una gaffe che fece la figlia Aurora quando i due avevano iniziato a uscire insieme. Stando alle dichiarazioni di Michelle Hunziker nel periodo di frequentazione con Tomaso potevano capire delle serata in cui la conduttrice non tornava pienamente felice e soddisfatta dell’uscita. Ora Michelle Hunziker svela che una sera di quelle, la sua primogenita Aurora Ramazzotti, figlia di Eros, le disse la sua su Tomaso Trussardi, facendo una gaffe clamorosa.“Mia figlia, che mi vedeva rientrare delusa diceva: mamma, o vuole una migliore amica o è gay”.

Michelle e Tommaso: due figli poi la separazione

Una conclusione un po’ affrettata quella di Aurora, visto come sono andate a finire le cose. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati molto felici insieme fino alla separazione e oltretutto hanno anche avuto due figlie, Sole e Celeste.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker

Quello di Aurora è stato un errore di valutazione, subito perdonato, dovuto anche all’atteggiamento che la stessa Michelle Hunziker ha ammesso di assumere con gli uomini: “Ero difficilissima da gestire, facevo tutto io. Poi un giorno è arrivata una telefonata. Mi disse: ‘Michelle, tu non vuoi un uomo, tu vuoi fare l’uomo. E io non voglio una storia senza condividere’…ho capito che potevo lasciarmi guidare”.

