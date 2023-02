Da giorni Chiara Ferragni e Fedez non si fanno vedere insieme sui social, ma sul web sono arrivate diverse segnalazioni che smentiscono la crisi.

La fine del Festival di Sanremo 2023 ha segnato anche la sparizione di Fedez dai social. Dopo la lite con Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston, il rapper ha preferito allontanarsi da ogni esposizione mediatica. C’è chi ha parlato di crisi di coppia e chi, invece, ritiene che i due abbiano scelto di non mostrarsi più insieme per mantenere alta l’attenzione su di loro. Se i fan dei Ferragnez, però, si sono allarmati per questa anomala distanza da Instagram, c’è chi ha inviato una serie di segnalazioni sui due.

L’ultimo avvistamento di Chiara Ferragni e Fedez

Negli scorsi giorni, Chiara Ferragni e Fedez erano già stati visti insieme nel ristorante di Antonino Canavacciuolo a Villa Crespi. Poi lui era ritornato sui social furibondo per la presunta inchiesta di Fuori dal coro sull’ipotetica omosessualità.

Fedez è poi sparito ancora una volta da Instagram scegliendo di non apparire nelle foto che ritraevano la moglie insieme a tutta la famiglia in un tradizionale pranzo della domenica.

E, ancora, nessuna traccia di lui nelle Instagram story condivise da Chiara a dei compleanni in maschera cui hanno partecipato i figli Leone e Vittoria.

Ancora una volta, però, è giunta a Deianira Marzano la segnalazione che tranquillizza i fan dei Ferragnez: Fedez era insieme alla moglie e ai bambini.

Per quale motivo, allora, il rapper ha scelto di eclissarsi dal mondo social?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG