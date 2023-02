Nelle ultime ore sono circolate notizie sulle precarie condizioni di salute di Pippo Baudo, ma lui ha smentito tutto.

“Pippo Baudo sta male, credo”, aveva detto Pippo Balistreri, direttore di palco del Festival di Sanremo, nel corso di una intervista a Italia Sì. Commosso, aveva aggiunto: “Mi emoziono perché lui sta male, credo […]Ho fatto almeno dieci Festival di Sanremo con lui. Sono successe tante cose, anche imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo, ma di cose ne sono successe tante”. Così Balistreri aveva creato allarme tra i fan del conduttore che, poco più tardi, è intervenuto personalmente per smentire tutto.

Pippo Baudo si fa sentire e…

Tramite le colonne de Il Messaggero, lo storico conduttore Rai ha voluto tranquillizzare tutti coloro che si erano allarmati.

“Il mio nome è Baudo, Pippo Baudo. E sto bene, sono stato a pranzo fuori. Tranquilli – ha fatto sapere lui tramite il telefono della sua assistente Dina Minna – . Non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è rispondere di persona e fare sentire la mia voce”.

I fan di Baudo, dunque, possono dormire sogni tranquilli.

